La plataforma de Telefónica ha iniciado el periodo de pruebas técnicas para integrar la televisión del exvicepresidente del Gobierno en su oferta lineal

El panorama mediático en España experimentará un cambio notable en las próximas semanas. Movistar Plus+ se prepara para incorporar a su dial Canal Red, el proyecto audiovisual liderado por el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Según ha trascendido tras confirmarse el inicio del periodo de pruebas técnicas, el canal dejará de ser una propuesta exclusivamente online para integrarse como un canal lineal dentro de la oferta de la plataforma de Telefónica.

Un salto significativo en alcance y visibilidad

Este movimiento supone el paso más ambicioso para el proyecto desde su fundación en 2023. Hasta la fecha, Canal Red ha cimentado su audiencia a través de internet, fundamentalmente en YouTube —donde cuenta con más de 446.000 suscriptores en su cuenta principal— y mediante su periódico digital asociado, Diario Red.

La integración en Movistar Plus+ permitirá que la señal del canal llegue a millones de abonados, posicionándose junto a otras televisiones lineales y canales temáticos de la plataforma. Aunque por el momento no se ha fijado una fecha oficial para el lanzamiento definitivo, los trabajos técnicos se encuentran ya en una fase avanzada de pruebas.

El proyecto Canal Red: origen y expansión

Fundado bajo el impulso de una campaña de micromecenazgo que recaudó más de 580.000 euros en sus dos fases iniciales, Canal Red se ha consolidado gracias al apoyo de una base de unos 20.000 socios. Pablo Iglesias, tras su salida de la primera línea política, ha volcado sus esfuerzos en este medio con el objetivo declarado de ofrecer una alternativa informativa y plural frente a lo que él denomina el «monopolio de la derecha» en los grandes medios.

El canal cuenta con una programación variada que incluye:

• Información y debate: Programas como La Base, Noticias Básicas o El Tablero.

• Opinión y actualidad: Espacios semanales como CaféInna o Zona Comanche.

• Contenido diverso: Producciones que abarcan desde el análisis internacional hasta el activismo, la cultura y el entretenimiento.

Además, el proyecto sigue expandiéndose con iniciativas como Canal Red América Latina, que cuenta con una redacción propia en la Ciudad de México y busca reforzar los vínculos mediáticos con valores de izquierda en el ámbito hispanohablante.

La incorporación a la plataforma de Movistar Plus+ marcará, sin duda, una nueva etapa en la trayectoria de Canal Red, cuya influencia y capacidad de difusión crecerán de forma exponencial al dar el salto a la televisión convencional.