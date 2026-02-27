Un grave incidente vial ha sacudido la tarde de este jueves el centro de Ceuta. El suceso se produjo en la intersección de la calle Méndez Núñez con el Paseo de la Marina, dejando como saldo dos personas heridas y complicaciones significativas en la circulación de la zona.

Los detalles del siniestro

Según ha informado El Faro de Ceuta, el accidente consistió en un atropello en el que se vieron involucrados una motocicleta y un peatón. El impacto ocurrió a la altura de un paso de cebra en una hora de alta afluencia vehicular.

Dinámica del accidente: Testigos presenciales indican que el motorista colisionó con el peatón mientras este cruzaba.

Investigación en curso: Aunque las primeras versiones sugieren que el semáforo podría haber estado en rojo para el peatón, la Policía Local se encuentra elaborando el atestado oficial para determinar las responsabilidades exactas.

Asistencia médica: Una de las víctimas tuvo que ser estabilizada en plena calzada por el personal del 061 antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Loma Colmenar.

Respuesta de emergencia y caos circulatorio

La zona se convirtió rápidamente en un punto de congestión debido a la «hora punta». Para gestionar la situación, se activó un dispositivo especial:

Intervención Policial: Los agentes procedieron a cortar parcialmente la vía y habilitaron un carril en sentido contrario para permitir que el tráfico fluyera hacia el centro de la ciudad. Colaboración Ciudadana: Varios transeúntes que presenciaron el golpe permanecieron en el lugar para auxiliar a los heridos hasta la llegada de la ambulancia.

Tanto el conductor de la motocicleta como el peatón presentan lesiones derivadas del impacto, aunque el pronóstico médico definitivo se emitirá tras las evaluaciones pertinentes en el centro hospitalario.