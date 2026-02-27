El Estadio Ciutat de València acoge un duelo vital por la permanencia en la jornada 26 del campeonato nacional de liga

La emoción de LaLiga EA Sports regresa este viernes, 27 de febrero de 2026, con un enfrentamiento directo en la zona baja de la tabla. El Levante recibe en su feudo al Deportivo Alavés en un encuentro marcado por la necesidad imperiosa de ambos conjuntos de sumar tres puntos que les permitan tomar aire y alejarse de los puestos de descenso.

El equipo granota llega a este compromiso con la intención de revertir su dinámica tras la reciente derrota sufrida frente al Barcelona (0-3). Por su parte, el conjunto babazorro encara la cita tras un empate a dos goles ante el Girona, reflejando una racha irregular en sus últimas cuatro presentaciones, con dos victorias, un empate y una derrota, en las que ha mostrado equilibrio ofensivo y defensivo al anotar y encajar la misma cantidad de tantos (siete).

Horario del Levante – Alavés

El partido, correspondiente a la jornada 26 del campeonato liguero, se disputará este viernes, 27 de febrero de 2026, a las 21:00 horas en el Estadio Ciutat de València.

¿Dónde ver el partido en directo por TV y online?

Los aficionados que deseen seguir el encuentro podrán hacerlo a través de las siguientes plataformas de televisión:

• Televisión: La retransmisión oficial estará disponible en M+ LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ o en el dial 113 de Orange TV), así como en DAZN y LaLiga TV Bar.

La importancia del envite radica en la igualdad competitiva que ambos equipos mantienen en su lucha por la salvación. Con el objetivo común de enderezar el rumbo, tanto levantinistas como alavesistas se juegan más que tres puntos en una jornada que promete ser decisiva para el devenir de la parte baja de la clasificación.