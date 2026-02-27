El Gobierno de la Ciudad Autónoma ya tiene hoja de ruta para transformar su modelo turístico. La consultora Braintrust Consulting Services ha sido la adjudicataria para redactar el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Ceuta, un proyecto que busca posicionar a la ciudad como un destino moderno, sostenible y competitivo de aquí a 2030.

Un equipo multidisciplinar para un destino único

Según detalla El Faro de Ceuta, el contrato se ha cerrado por un importe de 49.920 euros, lo que supone una rebaja del 20% respecto al presupuesto inicial. El valor diferencial de la propuesta ganadora reside en su equipo humano; ocho especialistas diseñarán la estrategia dividiéndose en áreas críticas para el patrimonio ceutí:

Especialistas técnicos: Un director de proyecto, un consultor senior y un experto en tecnología y datos.

Un director de proyecto, un consultor senior y un experto en tecnología y datos. Nichos de mercado: Expertos dedicados exclusivamente al turismo castrense, deportivo, náutico (incluyendo fondos marinos) y al sector de eventos y congresos (MICE).

Inteligencia Artificial para entender al viajero

Una de las novedades más destacadas de este plan es la metodología. No se basará solo en impresiones subjetivas, sino en un análisis profundo de datos mediante:

Big Data e IA: Revisión estadística de ocupación, conectividad y patrones de consumo para fijar estrategias objetivas. Participación del sector: Se realizarán 20 entrevistas con líderes turísticos locales y se organizarán mesas de trabajo y workshops específicos. Benchmarking: Comparativa estratégica con otros destinos similares para identificar qué hace a Ceuta diferente y atractiva.

El reto de la sostenibilidad y la diversificación

El documento, que deberá estar finalizado en un plazo de seis meses, tiene como objetivo cerrar la brecha entre los recursos actuales de la ciudad y su aprovechamiento real. El Área de Turismo subraya que Ceuta debe aprovechar su multiculturalidad y legado histórico para abrir nuevos nichos de mercado, adaptándose a la transformación digital y a las exigencias de sostenibilidad económica y social.