El ministro José Manuel Albares sigue con «máxima preocupación» la escalada bélica desde el gabinete de crisis del Ministerio y mantiene contactos permanentes con sus homólogos europeos y regionales para favorecer la estabilidad.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este sábado «respeto al derecho internacional» ante la grave crisis desatada por el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Ante la delicada situación que atraviesa Oriente Próximo, el titular de la diplomacia española ha hecho un llamamiento urgente a la «desescalada» y al «diálogo» como únicas vías posibles para garantizar la paz y la estabilidad en la región.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el ministro Albares ha subrayado que sigue «muy de cerca» la evolución de los acontecimientos tras los bombardeos. El jefe de la diplomacia española ha advertido con firmeza que «la violencia solo trae caos», insistiendo en la necesidad de detener las hostilidades de manera inmediata.

Gabinete de crisis en el Ministerio

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que el ministro permanece en la sede del departamento dirigiendo un gabinete de crisis para monitorear la situación bélica. En el ejercicio de sus funciones, Albares mantiene una comunicación permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con sus homólogos europeos y otros responsables de la Unión Europea.

El esfuerzo diplomático de España se extiende también a los actores clave de la zona. Albares ha mantenido conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; Turquía, Hakan Fidan; Jordania, Ayman Safadi; y Egipto, Badr Abdel-Aty. Durante estos contactos, el ministro español ha trasladado el «compromiso firme» de España con la estabilidad regional, además de expresar su solidaridad y apoyo ante los ataques sufridos por posiciones estadounidenses en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.

Embajadas operativas y atención consular

En paralelo a la intensa actividad diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a la seguridad de los ciudadanos españoles en la zona. Según han informado desde el departamento, las Embajadas de España en los países afectados se encuentran «plenamente operativas» y en permanente alerta.

El personal diplomático sigue minuto a minuto los acontecimientos para garantizar la asistencia consular necesaria a todos los españoles que se encuentren en la región en estos momentos de incertidumbre. La prioridad del Ejecutivo, subrayan fuentes ministeriales, continúa siendo el restablecimiento del orden a través de la vía diplomática y el cese absoluto de las acciones bélicas.