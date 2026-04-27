La actriz Aitana Sánchez-Gijón atraviesa un duro momento familiar tras la muerte de su madre, Fiorella de Angelis, quien falleció en Madrid a los 87 años después de un empeoramiento de salud del que no han trascendido más detalles.

La familia despidió a Fiorella de Angelis este lunes 27 de abril en la más estricta intimidad, en el crematorio de la M30 de Madrid. Aitana estuvo acompañada por sus hijos, Bruna y Teo Lucadamo, así como por su hermano, Eloy Sánchez-Gijón, quienes la arroparon en este difícil último adiós.

Fiorella de Angelis y Aitana mantenían una relación muy estrecha. La actriz ya había dejado constancia pública de ese vínculo en 2025, cuando recibió el Premio Goya de Honor y dedicó el reconocimiento a su madre con unas emotivas palabras: “Gracias por tanto, mamma”.

El fallecimiento se produce en medio de una etapa de gran exposición mediática para la intérprete, después de que se publicaran informaciones sobre una supuesta relación sentimental con el actor Maxi Iglesias. Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre esos rumores.

Maxi Iglesias no estuvo presente en la despedida de Fiorella de Angelis. La actriz optó por vivir este momento en privado, rodeada únicamente de sus familiares más cercanos y de sus hijos, sus principales apoyos en estos días de dolor.