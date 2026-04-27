El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de la investigación del caso Koldo en la UCO, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo que la presunta trama tuvo “acceso total” a altas instancias del Gobierno para favorecer sus intereses.

Durante su comparecencia, Balas señaló como ejemplo las gestiones realizadas por el exministro José Luis Ábalos en torno al viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Según el investigador, la trama llegó incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para obtener el “visto bueno” a aquella visita.

La UCO basa esta afirmación en mensajes intervenidos en los dispositivos de Koldo García, exasesor de Ábalos. En una captura aportada al sumario, Ábalos comunicó a Sánchez que la entonces vicepresidenta venezolana quería verse con él de forma discreta durante una visita privada a España. El presidente respondió con un escueto “bien”, según consta en la documentación citada por los investigadores.

Balas sostuvo que ese episodio refleja la capacidad de la red para llegar a los niveles más altos del Ejecutivo. En su declaración, definió a Ábalos como un “miembro muy cualificado” de la presunta organización criminal formada junto al comisionista Víctor de Aldama y Koldo García.

El responsable de la UCO también destacó el papel central de Aldama, a quien situó como el verdadero jefe de la trama porque, según dijo, “era el que pagaba”. Balas explicó que el comisionista habría entregado 10.000 euros mensuales a Koldo García para que este los repartiera con Ábalos.

Según el teniente coronel, Aldama utilizaba su relación con el exministro y su asesor para obtener beneficios y acceder a distintas administraciones. Aunque se refería a Ábalos como “el jefe”, la UCO considera que ese tratamiento formaba parte de una estrategia para aprovechar su posición política.

Balas subrayó que el papel de Ábalos fue “fundamental” en las actuaciones de la trama. A su juicio, sin la intervención del exministro, la red no habría podido desarrollar buena parte de sus gestiones.

La declaración del responsable de la UCO refuerza la tesis de los investigadores sobre la influencia política de la presunta organización y su capacidad para moverse en espacios de poder. El caso continúa bajo investigación en el Tribunal Supremo.