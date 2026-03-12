Consulte los números premiados en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebrados ayer

Los sorteos de azar del miercoles, 12 de marzo de 2026, han dejado una nueva lista de agraciados en los principales juegos del Estado y la ONCE. La ONCE,y la Bonoloto han repartido fortuna en una jornada dominical marcada por la cuantía de los premios en juego. A continuación, detallamos todos los resultados y combinaciones ganadoras.

Resultado ONCE

«La fortuna también ha marcado la jornada de este miércoles. El número 98564 ha resultado agraciado en el sorteo de la ONCE con un premio de 35.000 euros al cupón. No obstante, el mayor premio se lo lleva la serie 008, que ha sido galardonada con ‘La Paga’, asegurando al ganador un ingreso de 36.000 euros al año durante un cuarto de siglo.»

Resultados de la Bonoloto

En cuanto a la Bonoloto, la combinación afortunada de este 8 de marzo ha sido la formada por los números 09, 20, 25, 32, 33 y 34. El número complementario ha correspondido al 49 y el reintegro ha sido el 8.

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