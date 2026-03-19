Un joven ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta tras provocar un accidente de tráfico en la conocida cuesta de Caballería mientras conducía bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Según informa el diario El Faro de Ceuta, el acusado evitó el juicio oral al reconocer los hechos y aceptar la pena propuesta.

Los detalles del incidente

El suceso tuvo lugar el 12 de septiembre de 2023, alrededor de las 19:20 horas. El condenado circulaba por la mencionada zona cuando invadió el carril contrario, colisionando frontalmente con un vehículo de la marca Citroën que transitaba correctamente.

Las pruebas determinaron que el conductor tenía sus capacidades psicofísicas mermadas debido al consumo previo de hachís, lo que supuso un riesgo directo para la seguridad vial y el desencadenante del choque.

La condena: Multa y prohibición de conducir

Tras el acuerdo de conformidad entre las partes, la sentencia establece las siguientes medidas:

Sanción económica: Cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. En caso de impago, se establece una responsabilidad de un día de prisión por cada dos cuotas no satisfechas.

Cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. En caso de impago, se establece una responsabilidad de un día de prisión por cada dos cuotas no satisfechas. Privación del permiso de conducir: Se le prohíbe la conducción de vehículos a motor durante un periodo de ocho meses y dos días.

Atenuante por la tardanza judicial

La resolución judicial incluye una atenuante por dilaciones indebidas. Dado que el accidente ocurrió en 2023 y la sentencia se ha dictado en marzo de 2026, el magistrado ha reconocido que el procedimiento sufrió una demora superior a lo razonable por causas ajenas al procesado, lo que ha derivado en una reducción de la responsabilidad penal final.