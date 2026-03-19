La filial del grupo Entain reinaugura su sede en la ciudad autónoma con el objetivo de superar los 60 empleados este año, reafirmando el éxito del modelo económico digital ceutí.

El ecosistema digital de Ceuta ha dado hoy un nuevo paso en su consolidación. Electraworks, una de las piezas clave del sector del juego online en la ciudad e integrante del grupo internacional Entain, ha presentado la ambiciosa remodelación de su sede. Esta reforma no es solo estética: supone una declaración de intenciones para seguir creciendo en un territorio que ya siente como propio tras cinco años de trayectoria.

El acto de reinauguración ha contado con la presencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, quienes fueron recibidos por el country manager de la firma, el ceutí Javier Guzmán.

De 22 a 46 puestos operativos

Las nuevas instalaciones, que cuentan con una superficie de 400 metros cuadrados, permitirán a la empresa pasar de 22 a 46 puestos operativos. Según ha detallado Guzmán, la plantilla actual de 54 trabajadores tiene previsto crecer por encima de los 60 antes de que finalice 2026.

«Una de cada cinco nóminas del sector en la ciudad lleva el nombre de Electraworks Ceuta», destacó Guzmán, subrayando el peso específico de la compañía en la creación de empleo local en áreas que van desde los Recursos Humanos hasta la prevención del blanqueo de capitales.

Un sector que ya es el 12% del PIB local

Durante el evento, el presidente Juan Vivas puso en valor la «visión estratégica» que ha permitido transformar la economía de Ceuta en apenas ocho años. Lo que comenzó en 2018 con bonificaciones fiscales se ha convertido en una realidad industrial que compite directamente con jurisdicciones históricas como Malta o Gibraltar.

Los datos reflejados por el medio El Pueblo de Ceuta son contundentes:

El sector del juego online representa ya el 12% del PIB de la ciudad.

de la ciudad. Ceuta concentra el 55% de las licencias que operan en toda España.

que operan en toda España. La recaudación por la tasa del juego ha pasado de unos testimoniales 258.000 euros a alcanzar los 20 millones de euros actuales.

actuales. La industria genera 1.228 empleos directos, una cifra que se duplica si se tienen en cuenta los puestos indirectos.

Vivas confía en que este éxito sirva de «efecto llamada» para otros segmentos tecnológicos, demostrando que Ceuta es un destino sólido para proyectos estratégicos de base digital.