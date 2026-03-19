En una entrevista concedida a la Agencia EFE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho balance de la gestión migratoria en las islas tras cumplirse un año de la reforma de la Ley de Extranjería. Clavijo ha destacado la respuesta «humana, cristiana y garantista» de la sociedad canaria frente a una crisis sin precedentes que llevó al sistema de acogida al colapso a finales de 2024.

Un sistema al límite del colapso

El presidente recordó los momentos críticos de octubre y noviembre de 2024, cuando la llegada de dos cayucos diarios desbordó las previsiones. A pesar de que las islas contaban con casi 6.000 menores tutelados en el verano de 2025, el comportamiento de la Ruta Canaria este año —con una caída del 85% en las llegadas— permite vislumbrar una vuelta a la normalidad en los próximos meses.

«Hemos sabido librar una batalla sin ir en contra de nadie, respetando los derechos de los menores migrantes y siendo conscientes de que nosotros también fuimos un pueblo emigrante», enfatizó Clavijo.

Las claves de la resolución

Para el líder del ejecutivo canario, hubo dos factores determinantes que ayudaron a desbloquear la situación cuando la política parecía estancada: primero, la mediación del papa Francisco, cuya implicación dio visibilidad internacional al desafío; y segundo, la vía judicial a través de los autos del Tribunal Supremo, que obligaron al Estado a asumir la tutela de menores solicitantes de asilo.

Críticas a la «insolidaridad» y la incomprensión

Clavijo no ocultó su decepción con la gestión de otros actores políticos. Señaló la falta de empatía de la «España mesetaria» y criticó la postura de comunidades como Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana, a quienes acusó de falta de solidaridad cuando el sistema canario pedía auxilio. Asimismo, recordó con amargura la ausencia de representantes del PP en la visita a un centro de menores en Tenerife en julio de 2024: «Te sientes mal, te sientes incomprendido, te replanteas muchas cosas».

Comparativa de cifras y capacidad de acogida

Reto Actual Cifra Objetivo (Ley) Situación Verano 2025 Menores acogidos 2.211 (Triple de la capacidad) ~6.000 menores tutelados

Mirada al futuro: Blindar la Ley

A pesar de la mejora en las cifras de llegada, Clavijo advirtió que la estabilidad del sistema es frágil. Aseguró que Coalición Canaria exigirá a cualquier formación que busque su apoyo en el Congreso el compromiso de mantener vigente la reforma de la Ley de Extranjería, evitando que futuros cambios políticos echen por tierra el mecanismo de acogida compartida que tanto ha costado consolidar.