El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes un ajuste puntual en su gabinete con el relevo de Pilar Alegría como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y como portavoz del Ejecutivo, cargos que hasta ahora ocupaba la dirigente socialista.

En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez explicó que Alegría deja sus responsabilidades en el Consejo de Ministros para centrarse en su candidatura del PSOE a la Presidencia de Aragón de cara a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

Nuevas caras en Educación y Comunicación del Gobierno

Con la salida de Alegría, dos mujeres incorporan nuevos retos dentro del Ejecutivo:

Milagros Tolón , hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla‑La Mancha y primera alcaldesa mujer de Toledo, ha sido nombrada como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes . Sánchez destacó su experiencia en diferentes niveles de administración como una ventaja para liderar la política educativa en un país con competencias compartidas entre administraciones.

Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, asumirá también la portavocía del Gobierno. El presidente resaltó sus logros al frente de la cartera de Inclusión y el hecho de que España se acerca a los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social bajo su gestión.

Los nombramientos se formalizarán esta misma tarde ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, tras lo cual se actualizará la fotografía oficial del Consejo de Ministros.

Contexto político

Este ajuste llega en un momento político delicado para el PSOE, después de los resultados negativos en los comicios autonómicos de Extremadura y las demandas de su socio de coalición, Sumar, para una remodelación más profunda del Ejecutivo. Sánchez, sin embargo, optó por una modificación limitada a cubrir las vacantes de Alegría, sin introducir cambios estructurales en otras carteras.

Con estas designaciones, el Gobierno afronta la segunda mitad de la legislatura con una renovación muy concreta, apostando por figuras de amplia trayectoria dentro del Partido Socialista y en la administración pública.