La angustia persiste en las familias de los turistas españoles desaparecidos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia, donde la Policía ha iniciado una investigación para esclarecer si hubo negligencia por parte de la tripulación.

El incidente ocurrió el pasado viernes en las aguas cercanas a la isla de Padar, un popular destino turístico conocido por su belleza natural. De los once pasajeros a bordo, cuatro se encontraban en la tripulación, mientras que seis eran turistas españoles.

La búsqueda de los desaparecidos ha entrado en su octavo día, con la triste confirmación de que uno de los cuerpos encontrados corresponde a una menor española, miembro de una familia que estaba en el barco. De las otras tres personas que siguen sin ser localizadas, se encuentra el exfutbolista Fernando Martín y sus dos hijos.

La Policía de Indonesia ha indicado que su investigación se centra en varios aspectos, incluyendo la navegabilidad del barco, así como el cumplimiento de las regulaciones de seguridad vigentes y las condiciones meteorológicas en el momento del accidente.

El barco, KM Putri Sakinah, se hundió repentinamente después de ser golpeado por grandes olas. Según informes iniciales, un fallo en el motor pudo haber contribuido al naufragio. Las autoridades describieron el suceso como un resultado de un fenómeno poco común en esa área, que también presenta fuertes corrientes submarinas.

Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental, aseguró que el compromiso de las autoridades es llevar a cabo una investigación profesional y transparente, con el fin de determinar la existencia de conductas delictivas o fallos de seguridad.

Las estadísticas indican que en los últimos años, numerosos accidentes de embarcaciones turísticas han sucedido en la región, la mayoría atribuidos a mal tiempo o fallos técnicos. A raíz de esto, las autoridades han instado a todos los operadores turísticos a priorizar la seguridad en sus operaciones.

A medida que la búsqueda continúa, se han desplegado recursos avanzados, incluyendo equipos de sonar que trabajan para localizar el pecio del barco en el fondo del mar. El enfoque se está centrando en un área más específica, lo que podría aumentar las probabilidades de localizar a los desaparecidos.