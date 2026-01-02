La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene operativo el servicio de farmacias de guardia durante el día de hoy con el objetivo de garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía ante cualquier necesidad urgente fuera del horario habitual.

Según el calendario de guardias establecido, las farmacias designadas para este viernes se distribuyen por zonas para facilitar el acceso a los vecinos:

Zona Centro: Farmacia Gabriel Arredondo Parra, encargada de cubrir la atención farmacéutica diurna en el centro de la ciudad.

Farmacia Gabriel Arredondo Parra, encargada de cubrir la atención farmacéutica diurna en el centro de la ciudad. Campo Exterior: Farmacia Lobato, prestando servicio a los residentes de esta área durante el turno de día.

Farmacia Lobato, prestando servicio a los residentes de esta área durante el turno de día. Turno de noche: Farmacia Puya C.B., responsable de atender las urgencias farmacéuticas durante la franja nocturna.

Este sistema de turnos rotativos permite que la población disponga de al menos una farmacia abierta durante las 24 horas del día, asegurando el suministro de medicamentos, asesoramiento profesional y atención sanitaria básica cuando el resto de establecimientos permanecen cerrados.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de hacer un uso responsable del servicio de guardia y acudir a estas farmacias únicamente en caso de necesidad, contribuyendo así al correcto funcionamiento del sistema y a una atención eficaz para todos los ciudadanos.