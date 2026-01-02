Tras el paso del Sorteo de Navidad, todas las miradas se centran ahora en el 6 de enero. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de «El Niño» no solo es la última oportunidad de las fiestas para atraer a la fortuna, sino que para muchos es el sorteo favorito por su mayor probabilidad de premios. Este 2026, el primer premio vuelve a poner en juego 200.000 euros por décimo, y la estadística histórica nos da pistas claras sobre dónde suele esconderse el «Gordo».

El 0: El rey absoluto de los reintegros

Si eres de los que elige el número basándose en la probabilidad, el 0 es tu mayor aliado. Según los datos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), es la terminación más agraciada de la historia:

Ha aparecido en el primer premio en 22 ocasiones .

. Uno de los años más recientes fue 2021, con el número 19.570.

Tras el cero, el podio de la suerte lo completan el 7 (14 veces) y el 9 (13 veces). Por el contrario, el número 3 sigue siendo el que menos veces ha asomado por el bombo de los primeros premios.

El fenómeno del «20»: Seis veces premiado

Lo más curioso de la estadística de este sorteo no es solo una cifra, sino una pareja: el 20. Esta terminación de dos cifras ha sido premiada en seis ocasiones (1922, 1936, 1954, 1986, 2002 y 2009).

Pero hay más: la combinación 320 ha repetido el primer premio íntegro de las tres últimas cifras en dos años distintos (1922 y 2002). Un dato que rompe cualquier lógica de azar y que muchos buscadores de décimos tienen grabado a fuego.

Tabla de las terminaciones más (y menos) frecuentes

Terminación Veces que ha salido (1er Premio) 0 22 (La más frecuente) 7 14 9 13 4 13 5 12 2 11 6 10 1 9 8 8 3 6 (La menos frecuente)

Otras combinaciones «repetitivas» que debes conocer

A pesar de que el número 1 es de los menos frecuentes, cuando decide salir, le gusta hacerlo acompañado:

La terminación 31: Ha salido tres veces (1944, 1957 y 1989).

Ha salido tres veces (1944, 1957 y 1989). La terminación 22: También ha repetido tres veces, destacando la curiosidad de que en dos de ellas el número terminó exactamente en 122 (años 1953 y 1998).

Un poco de historia: ¿Por qué «El Niño»?

Aunque el sorteo tiene referencias documentales desde 1868, no fue hasta 1941 cuando se consolidó como el segundo sorteo más importante de España. Su nombre rinde homenaje a la proximidad de la Epifanía del Señor y la Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Este 6 de enero, los bombos volverán a girar para repartir 700 millones de euros. ¿Seguirá el 0 aumentando su leyenda o será finalmente el año del esquivo número 3?