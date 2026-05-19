La organización juvenil recupera un fotomontaje satírico creado con inteligencia artificial donde se muestra al expresidente «detenido».

El mensaje original fue publicado el pasado 31 de enero bajo el lema «Queridos Reyes Magos…».

Dirigentes del Partido Popular madrileño ya están compartiendo la publicación tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional.

MADRID.– Minutos después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’, las reacciones políticas han inundado las redes sociales. Una de las más comentadas y compartidas en las primeras horas de la mañana ha sido la de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular de Madrid, la organización juvenil de la formación liderada por Isabel Díaz Ayuso.

Las juventudes de los populares madrileños han lanzado un mensaje en la red social X (antiguo Twitter) en el que celebran de forma satírica la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Para ello, han recuperado un polémico fotomontaje generado mediante inteligencia artificial (IA) que ya habían utilizado a principios de año.

En la imagen difundida se puede ver una recreación digital de José Luis Rodríguez Zapatero caracterizado y vestido con una estética que emula al presidente venezolano Nicolás Maduro el día en que este fue simbólicamente «detenido» en una anterior campaña de la organización.

Un deseo que «se cumple»

La publicación original se remonta al pasado 31 de enero. En aquella ocasión, en plenas navidades y con las informaciones sobre los vínculos de la aerolínea Plus Ultra y el entorno de Zapatero ya en los medios, NNGG de Madrid subió la imagen con un escueto texto: “Queridos Reyes Magos…”, sugiriendo de forma velada la detención del exjefe del Ejecutivo español.

Esta mañana, con la apertura del sumario y la imputación formal de Zapatero sobre la mesa, la organización ha vuelto a poner en circulación el montaje para escenificar lo que consideran una «victoria judicial y política». El mensaje está siendo compartido y difundido de forma masiva por destacados dirigentes de la formación juvenil y de la estructura del PP de Madrid, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas virales de la jornada en el debate político madrileño.