MADRID.– El terremoto político provocado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional ha dinamitado la estrategia de la oposición. En una entrevista concedida esta mañana en Telecinco, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dado un paso al frente al exigir de forma directa al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presentación inmediata de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha manifestado el dirigente de Vox, la gravedad de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal que salpican al expresidente socialista dejan al actual Ejecutivo en una situación insostenible. «No se entendería» que el principal partido de la oposición no active ya este mecanismo constitucional, ha advertido Garriga, redoblando la presión sobre las filas populares.

«Un Gobierno que ha colapsado»

Durante su intervención televisiva, Garriga ha diagnosticado que la legislatura ha entrado en una fase de no retorno. A ojos de su formación, el Ejecutivo del PSOE «ha colapsado» por completo a raíz de las pesquisas judiciales sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra y las ramificaciones internacionales que cercan al entorno de Zapatero.

Para el secretario general de Vox, este caso no es un hecho aislado, sino la confirmación de una dinámica institucional inaceptable. El dirigente catalán ha concluido con contundencia que los últimos acontecimientos en los tribunales evidencian que «el Gobierno está hasta las cejas de corrupción», justificando así la necesidad de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa de manera urgente mediante los votos de la cámara.

La pelota, en el tejado de Génova

Con este movimiento, Vox busca forzar al Partido Popular a definir su postura en un momento de máxima tensión política. Aunque el PP ha salido en tromba a calificar la situación de «gravedad extrema» a través de su secretario general, Miguel Tellado, la exigencia de una moción de censura por parte de los de Abascal traslada el foco del debate a la viabilidad de los números parlamentarios y a la estrategia que adoptará Feijóo ante este nuevo escenario judicial.