MADRID.– El Partido Popular ha reaccionado con máxima dureza institucional tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. A través de un contundente comunicado emitido por la dirección nacional, los populares han anunciado que exigirán la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que hacen corresponsable político de la situación. “La corrupción no solo rodea a los que están, sino también a los que estaban”, han sentenciado desde Génova.

La cúpula del PP no ha ahorrado en calificativos y ha vinculado directamente las trayectorias de los dos últimos presidentes socialistas, afirmando que el principio que los une es «la corrupción». «Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional», ironizan fuentes de la dirección popular, que acusan a ambos líderes de haber «denigrado» la institución de la presidencia y de haber «utilizado a sus familias para enriquecerse».

Un ataque frontal al entorno de La Moncloa

En su escrito, el principal partido de la oposición arremete contra la trayectoria reciente del PSOE, al que define como un partido «corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero» tras un cuarto de siglo de socialismo. Los populares trazan una línea que conecta la imputación del expresidente con los escándalos que salpican al entorno directo del actual jefe del Ejecutivo.

En un durísimo desglose, Génova señala de forma explícita que España cuenta hoy con «un presidente que se ha beneficiado del negocio de la prostitución [en alusión a los negocios del suegro de Sánchez], con su familia imputada [en referencia a su esposa], las cuentas de su partido sometidas a investigación judicial y dos secretarios de Organización que han conocido la cárcel por dentro», apuntando a las figuras de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Por todo ello, el PP considera «incompatible» el honor de haber presidido el país con «la indecencia de tener el rango de conseguidor», por lo que exigen que Sánchez dé explicaciones de inmediato por haber convertido a un «Zapatero corrompido» en su principal portavoz y apoyo durante las últimas campañas electorales.

El antecedente en el Senado

La ofensiva de los populares se apoya también en los trabajos de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ que el grupo popular mantiene abierta en el Senado. Desde el PP recuerdan que Zapatero ya tuvo que comparecer en dicha comisión el pasado 2 de marzo, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León.

En aquella comparecencia, el expresidente desgranó su estrecha relación con el empresario Julio Martínez Martínez —imputado clave en el ‘caso Plus Ultra’— y admitió haber percibido cobros de su empresa, Análisis Relevante, por trabajos de consultoría oral y escrita. Aunque en su momento Zapatero negó de forma categórica ser un «lobista» o haber cobrado «ninguna comisión de Plus Ultra, jamás», desvinculándose por completo del rescate de 2021, el PP considera que las novedades judiciales desmontan su versión y obligan a Sánchez a rendir cuentas de forma inmediata ante las Cortes.