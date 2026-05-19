El presidente de Castilla-La Mancha reacciona a la citación del expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional por el ‘caso Plus Ultra’ y confía en que pueda limpiar su nombre y el del PSOE.

TOLEDO. — El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su absoluto asombro al conocer la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Durante una entrevista concedida esta mañana a Onda Cero, el líder castellanomanchego ha reconocido haberse quedado «de piedra» ante lo que ha calificado como una «noticia telúrica».

Rodríguez Zapatero ha sido citado a declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, acusado de la presunta comisión de tres delitos.

Confianza en las explicaciones y defensa del «buen nombre» del partido

A pesar de admitir que carece de información detallada sobre el sumario —más allá de que «se comentan muchas cosas» en los mentideros políticos—, García-Page ha querido mostrar un voto de confianza hacia su compañero de partido, apelando a una pronta resolución judicial.

«Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE. Que le vaya bien y se pueda defender.»

«Capaz de mover cielo y tierra por votos, pero no obsesionado con el dinero»

Al ser preguntado por su percepción personal y profesional del expresidente, García-Page ha marcado una clara línea divisoria entre la ambición política de Zapatero y la supuesta motivación económica que investiga la justicia. Aunque ha matizado que lleva «mucho tiempo» sin mantener un trato fluido con él, ha querido romper una lanza en favor de su honestidad financiera:

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Estrategia política: Lo define como un político «capaz de mover cielo y tierra para ganar votos».

Lo define como un político «capaz de mover cielo y tierra para ganar votos». Perfil personal: Ha subrayado con rotundidad que jamás le ha visto «con neurosis» ni «obsesionado con el dinero».

El avance de la investigación en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio marcará el rumbo de un caso que promete seguir sacudiendo el tablero político nacional.