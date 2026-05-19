Ignacio Garriga tilda al Partido Socialista de «organización criminal» y presiona al Partido Popular para que presente una moción de censura en el Congreso.

MADRID. — La reacción de Vox a la citación judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no se ha hecho esperar. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha entrado en una fase de «colapso» institucional que está arrastrando al conjunto del país, por lo que ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales anticipadas.

La contundente declaración llega tras conocerse que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a Zapatero como investigado para el próximo 2 de junio. Al expresidente se le imputan los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del ‘caso Plus Ultra’.

Duras descalificaciones al PSOE en televisión

En una entrevista concedida a Telecinco, Garriga ha lamentado la gravedad del escenario político actual, calificando la jornada como un día negro para la democracia española:

«Hoy para los españoles no es un buen día porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno está imputado. El Partido Socialista ha colapsado y su colapso ha llevado al colapso de la nación.»

No obstante, el ‘número dos’ de Vox ha matizado que el escenario no le resulta sorprendente, acusando al PSOE de haber «institucionalizado» la corrupción. En su intervención, ha elevado el tono contra las filas socialistas, tildando al partido de «organización criminal» y «mafia» que busca el beneficio propio a través de un entorno político y personal que, según denuncia, se encuentra cercado por la justicia.

Exigencia de elecciones y reproches al Partido Popular

Más allá de sus críticas al Gobierno, Vox ha redirigido el foco hacia el principal partido de la oposición. Garriga ha urgido al Partido Popular a «dar un paso al frente» de manera inmediata:

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Convocatoria electoral: Exigen las urnas ya para que los ciudadanos se pronuncien.

Exigen las urnas ya para que los ciudadanos se pronuncien. Moción de censura: Reprochan al líder del PP que no active este mecanismo parlamentario frente a lo que consideran un «desfalco de las instituciones públicas».

Respaldo desde el Congreso

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, quien a través de la red social X ha definido al PSOE como «una banda que vino a servirse del poder y hundir a España». Millán ha cerrado filas en torno al poder judicial, deseando que los magistrados puedan trabajar «en libertad» para garantizar que «pague hasta el último» responsable de la trama de comisiones ilegales.