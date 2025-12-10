La saturación crónica en la frontera entre Ceuta y Marruecos, donde estos días se registran esperas de hasta nueve horas, ha impulsado a un joven a tomar la iniciativa para aliviar, al menos, la falta de información que sufren quienes necesitan cruzar el paso del Tarajal.

Marouan Kouitra, nacido en Barcelona, residente en Granada y casado con una ceutí, conoce bien el “infierno” en el que en ocasiones se convierte la frontera. Por ello ha desarrollado frontera.ceutanavega.com, una nueva página web que permite consultar en tiempo real cómo está el paso fronterizo, gracias a los propios usuarios.

Una herramienta creada “por necesidad”

Kouitra explica que la idea llevaba tiempo rondándole la cabeza: “Es algo que todos hemos necesitado alguna vez y que hasta ahora no existía”. Hasta hoy, la mayoría de la información sobre colas y tiempos de espera circulaba por canales de WhatsApp o redes sociales, sin estructura ni garantías de actualización.

La web, gratuita y sin publicidad, permite compartir datos sobre el estado de las filas, el tiempo de espera y las puertas abiertas tanto en el sentido Marruecos–Ceuta como Ceuta–Marruecos. Cualquier persona puede consultar la situación antes de desplazarse y decidir si es seguro emprender el viaje.

“Mi idea es ayudar a la gente antes de salir”

El creador reconoce que cruzar el Tarajal se ha convertido en una especie de lotería: nadie sabe si tardará media hora o más de cinco. Frente a esa incertidumbre, su objetivo es ofrecer un recurso que permita evitar quedar atrapado durante horas.

“Para mí es una herramienta necesaria ante las colas”, afirma. La clave, señala, es que funcione con información veraz y reciente, libre de rumores que suelen circular en momentos de colapso.

Una comunidad que comparte para mejorar

Para que la plataforma sea útil, Kouitra apela a la colaboración de quienes la utilizan. El sistema se basa en que cada persona que cruza la frontera reporte su experiencia en tiempo real, permitiendo que otros puedan planificar su viaje con información fiable.

El resultado es un espacio de cooperación ciudadana, una “convivencia digital” donde cada aportación ayuda a tejer una imagen más precisa del estado del Tarajal.

Una guía dentro del túnel

frontera.ceutanavega.com aspira a convertirse en la referencia para quienes necesitan saber, antes de desplazarse, cómo está la frontera en este preciso momento. Su creador ya desarrolló previamente ceutanavega.com, una web que muestra de forma visual los horarios de los barcos, y ahora da un paso más para facilitar la vida diaria de residentes y viajeros.

En un contexto en el que cruzar la frontera puede significar horas de incertidumbre, la iniciativa de Marouan Kouitra busca aportar luz y organización allí donde predominan el caos y la desinformación.