El Parque Marítimo acogió la recepción oficial de la segunda edición de este foro, que reúne a 140 líderes institucionales y empresariales bajo el lema ‘El Estrecho del Futuro’.

CEUTA. – La ciudad autónoma de Ceuta da un paso decisivo en su consolidación como referente tecnológico global. El Parque Marítimo del Mediterráneo fue el escenario elegido este martes por la noche para la recepción oficial de los participantes del Forbes Ceuta AI & Tech Summit, una cita que sirve de antesala a las ponencias centrales sobre innovación, digitalización y el futuro económico de la región.

El evento, que celebra su segunda edición bajo el lema ‘El Estrecho del Futuro’, tiene como objetivo principal proyectar la profunda transformación económica, tecnológica y territorial que está experimentando Ceuta, posicionándola como un puente clave entre Europa y África.

Un respaldo institucional y empresarial unánime

La velada reunió a alrededor de 140 invitados, logrando una destacada representación de las esferas política y económica. El acto estuvo respaldado por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien estuvo acompañado por los consejeros Kissy Chandiramani, Nicola Cecchi, Alberto Gaitán y Rafael Peñalver.

Al encuentro también asistieron figuras clave del tejido productivo local, como el director general de Comercio, Juan Antonio Hidalgo; la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, y diversos miembros de la Junta Cameral.

Este foro ya había despertado una gran expectación tras su presentación la semana pasada en Madrid, donde el propio Juan Vivas adelantó las líneas estratégicas de una Ceuta que busca liderar en el nuevo escenario global.

Ceuta: plataforma tecnológica y puente entre continentes

Durante la recepción, los encargados de dar la bienvenida fueron Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio, e Ignacio Quintana, CEO de Forbes España. Ambos coincidieron en el papel estratégico que juega la ciudad en la economía digital.

«La ciudad tiene un papel muy relevante cuando hablamos de innovación, tecnología o inteligencia artificial. Encuentros como este confirman la posición estratégica de Ceuta en el nuevo escenario digital y económico», afirmó Bulaix, destacando además el valor del evento como un espacio de networking.

Por su parte, Ignacio Quintana resaltó la evolución reciente de la autonomía, asegurando que Ceuta «se ha convertido en una plataforma tecnológica de futuro» gracias a su privilegiada situación geográfica.

Cuenta atrás hacia el horizonte 2030

La jornada principal se desarrollará este miércoles en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Allí se celebrarán las ponencias y mesas de trabajo que analizarán cuestiones críticas para el desarrollo de la ciudad, tales como:

Inteligencia Artificial e infraestructura digital.

Conectividad, energía y economía azul.

Turismo, talento y emprendimiento.

El foro no solo mirará al futuro inmediato, sino que situará a Ceuta en el mapa de los grandes proyectos internacionales. En este sentido, se debatirá cómo aprovechar la oportunidad histórica del Mundial de Fútbol 2030 como palanca para reforzar la proyección exterior de la ciudad y consolidarla como un nodo de conexión físico, logístico y tecnológico entre el Mediterráneo y el continente africano.