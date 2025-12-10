Las investigaciones por la muerte violenta de un bebé de diez días ocurrida a principios de octubre en una vivienda de Alférez Provisional se reactivarán en las próximas horas. Este jueves están llamadas a declarar varias personas relacionadas con un suceso que conmocionó a la ciudad.

Entre quienes comparecerán ante la autoridad judicial se encuentran los padres del menor, que permanecen en prisión provisional desde pocos días después de los hechos, así como el hermano del progenitor. La principal novedad será la declaración de la abuela materna del bebé fallecido y la de una amiga cercana de la madre, con quien la investigada intercambió varios mensajes de WhatsApp durante la trágica jornada del 5 de octubre.

El pequeño perdió la vida tras recibir un fuerte golpe durante una discusión de la pareja. Según relataron varios vecinos en las horas posteriores, las peleas eran frecuentes en la vivienda, hasta el punto de requerir la intervención policial en varias ocasiones.

Aquella misma noche, las tres personas que se encontraban en el domicilio fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional. Los padres ingresaron en prisión provisional, mientras que el tío del menor quedó en libertad con cargos. La abuela materna, que en ese momento quedó a cargo del hermano mayor del bebé —un niño de cinco años—, y la amiga con la que la madre habló por mensajería, acudirán ahora en calidad de testigos.

Los progenitores continúan internos en un centro penitenciario de la Península, al que fueron trasladados días después de su ingreso inicial en Fuerte Mendizábal.