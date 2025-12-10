El Premio Convivencia 2026 conocerá esta tarde a su nuevo ganador. El jurado encargado de fallar el prestigioso reconocimiento se reunirá a partir de las 17.00 horas en la Sala ‘Isidro Jarque’ del Palacio Autonómico de Ceuta, donde deliberará durante varias horas antes de emitir su veredicto.

El órgano responsable de otorgar el Premio Convivencia está integrado por Miguel Moro Aguilar, director general de Casa Árabe; Francisco Javier Vacas, responsable de comunicación del Centro Sefarad-Israel; Salvador del Barrio, vicerrector de la UGR en Ceuta; Carlos Rontomé, director de la UNED en Ceuta; Moisés Gabizón, representante de la Comunidad Israelita de Ceuta en el Comité Consultivo; Miguel Ángel Pérez Castillo, representante de CECE; y Miguel Ángel Fernández Molina, secretario de la Fundación Premio Convivencia.

A la reunión también asistirá la consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco Valverde, presidenta de la Fundación.

Una vez decidido, el galardón se entregará tan pronto como sea posible a la persona o entidad seleccionada. En la última edición, correspondiente a 2024, el premio recayó en el cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat. En años anteriores lo han recibido figuras y colectivos de relevancia internacional como Mario Vargas Llosa, Mohamed Yunus, Dominique Lapierre, Adolfo Suárez, Helen Lieberman, Daniel Barenboim, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Pueblo de Madrid o el de El Salvador, además del misionero Vicente Ferrer o los Custodios Franciscanos de Tierra Santa.

Con la reunión de esta tarde, Ceuta se prepara para anunciar un nuevo nombre que se sumará a esta lista de personalidades y entidades destacadas por su labor en favor del diálogo, la paz y la convivencia.