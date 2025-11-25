La Delegación del Gobierno en Ceuta ha fortalecido sus equipos con la reciente incorporación de diez nuevos funcionarios de carrera. Estos profesionales han accedido a sus puestos tras superar con éxito un riguroso proceso selectivo organizado por la Administración General del Estado.

En un acto celebrado el pasado martes por la mañana, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, dio la bienvenida oficial a estos nuevos empleados públicos. Su integración supone un impulso significativo para las distintas áreas administrativas que componen la Delegación.

Los nuevos funcionarios se han distribuido en diversas dependencias clave para el correcto funcionamiento de la Administración en Ceuta. De ellos, tres han sido destinados a Extranjería, un área esencial dado el carácter fronterizo de la ciudad y la alta demanda de trámites relacionados con la movilidad internacional.

Asimismo, tres funcionarios se incorporan al Plan de Empleo, un departamento estratégico encargado de la promoción y gestión de políticas laborales en la región. Su presencia contribuirá a mejorar la eficiencia en la ejecución de programas destinados a fomentar el empleo.

Además, un funcionario asumirá tareas en Fomento, otro en Trabajo, uno más en la Secretaría General y finalmente, uno en Prevención de Riesgos Laborales. Esta distribución refleja la intención de cubrir las necesidades más urgentes en distintas áreas administrativas del territorio.

Estas incorporaciones forman parte de un total de 31 administrativos asignados a Ceuta, provenientes de un grupo mayor de más de 5.400 personas que superaron el proceso selectivo a nivel nacional. Este procedimiento se ha caracterizado por su transparencia y la evaluación exhaustiva de candidatos.

Los funcionarios nombrados tenían un plazo de un mes, iniciado el 15 de octubre, para tomar posesión de sus cargos y comenzar a desempeñar sus responsabilidades. Este cumplimiento puntual garantiza que los refuerzos se integren sin retrasos, contribuyendo a la continuidad y eficacia en la gestión pública.

La Delegación del Gobierno destaca que la incorporación de estos profesionales es un paso relevante en la consolidación de una administración eficiente y cercana a las necesidades de los ciudadanos. Además, esta medida responde al compromiso de impulsar el desarrollo institucional y mejorar los servicios públicos en Ceuta.