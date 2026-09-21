El Gobierno de Ceuta ha dado a conocer un resumen de las últimas actuaciones realizadas por OBIMACE en diferentes puntos de la ciudad. Estos trabajos están destinados al mantenimiento, mejora y adecuación de varios espacios.

Las actuaciones de Obimace se centran en garantizar el adecuado estado de los espacios públicos, ofreciendo así una mejor calidad de vida a los ceutíes. La atención a estos detalles es clave para la gestión urbana de la ciudad.

Para más información sobre estos trabajos y otros aspectos relacionados, los ciudadanos pueden seguir las redes sociales del Gobierno de Ceuta, donde se proporciona información actualizada sobre estas y otras iniciativas locales.