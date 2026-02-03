La primera sesión de control al Gobierno de 2026 en el Senado servirá para analizar la gestión del accidente ferroviario de Adamuz y otros asuntos de actualidad, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado o la implantación de las nuevas balizas de señalización V16.

El Partido Popular centrará varias de sus preguntas en el siniestro ocurrido en Adamuz. En concreto, interpelará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer quién dio la orden a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al lugar del accidente cuando ya se encontraban de camino. Asimismo, preguntará al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por las medidas previstas para frenar el aumento abusivo de los precios de los medios de transporte alternativos tras el accidente.

Además, el PP interpelará al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre las consecuencias que tiene la falta de Presupuestos Generales del Estado en la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento de las infraestructuras y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El pleno debatirá también otros asuntos de actualidad, como el papel de ex altos cargos en la política exterior española, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la caída de las exportaciones o la prohibición del acceso de menores de 18 años a las corridas de toros. También se abordará la sustitución de los tradicionales triángulos de señalización por las nuevas balizas V16.

Durante la sesión se tratarán igualmente cuestiones relacionadas con la situación del aeropuerto de El Hierro, la prisión provincial de El Acebuche, en Almería, y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Bizkaia.

La actividad parlamentaria continuará el miércoles con el debate de una proposición de ley del PP para la defensa y protección de los símbolos oficiales. Además, este grupo defenderá mociones sobre actuaciones urgentes para corregir el caos ferroviario y solicitará la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como sobre la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno.