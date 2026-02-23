El concejal ignora su expulsión cautelar y asegura que solo abandonará el cargo si se lo pide la mayoría de sus ediles. «Llevan tiempo intentando eliminar a los que tienen personalidad», critica tras reivindicarse como el afiliado número 6 y fundador del partido.

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en el escenario de una batalla abierta entre uno de sus fundadores y la cúpula nacional del partido. Javier Ortega Smith ha confirmado este lunes que ejercerá como portavoz en el pleno de mañana, desoyendo la orden directa de la dirección nacional que le exigía ceder el testigo a la concejala Arantxa Cabello.

Resistencia basada en el apoyo interno

Pese a que el partido decretó su expulsión cautelar el pasado 18 de febrero por desacato, Ortega Smith sostiene que la legitimidad de su cargo reside en sus compañeros de grupo. Según el portavoz, cuenta con el apoyo de la mayoría de los ediles madrileños y no existe ninguna normativa interna que le obligue a dimitir si no es por una votación del propio grupo municipal.

Respecto a la reunión convocada la semana pasada por Arantxa Cabello para forzar el relevo —a la que solo asistieron dos de los cinco concejales—, Ortega Smith ha sido tajante: «Una concejala no tiene facultades para convocar al grupo».

Reivindicación de los «fundadores» frente a la «purga»

En una rueda de prensa cargada de reproches hacia la actual dirección nacional de Vox, Ortega Smith ha mostrado su carné de militante número 6. Ha recordado los inicios del partido, cuando recorría España en su coche particular sin cobrar sueldos, y ha enumerado a los pioneros de la formación junto a él: Ignacio Ansaldo (1), Julio Utrilla (2), Gonzalo Pardo (3), Santiago Abascal (4) y Ortega Lara (5).

Críticas a la cúpula: Ha denunciado la existencia de un grupo de personas que buscan «eliminar a todos aquellos que han querido tener personalidad» mediante amenazas de expedientes y expulsiones.

Ha denunciado la existencia de un grupo de personas que buscan «eliminar a todos aquellos que han querido tener personalidad» mediante amenazas de expedientes y expulsiones. Sobre el sueldo: Ha negado rotundamente que se aferre al cargo por motivos económicos, aclarando que desde 2019 no percibe remuneración como portavoz municipal al ser esta incompatible con su sueldo de diputado nacional.

Almeida se lava las manos y descarta su fichaje

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha evitado entrar en el conflicto interno de sus socios de investidura. Preguntado por los medios, ha señalado que la resolución del conflicto depende de la Secretaría General del pleno y de la normativa del propio grupo de Vox.

Además, el alcalde ha cerrado la puerta a una posible incorporación de Ortega Smith a las filas del Partido Popular. Aunque ha alabado su «coherencia», ha subrayado que las posiciones políticas de ambos partidos no coinciden. Ortega Smith ha agradecido el respeto del alcalde, pero ha advertido que seguirá siendo crítico con el PP: «Seguiremos breado a los peperos con sus mentiras y engaños».