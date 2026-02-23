Josep Lanuza declara ante la jueza que Mazón llegó al Palau antes de las 19:42 horas y que, durante el trayecto a l’Eliana, compararon la alerta de las 20:11 con el sistema utilizado en Madrid durante Filomena.

El «caso DANA» entra en una fase de contradicciones clave tras la declaración como testigo de Josep Lanuza, asesor político externo del expresident Carlos Mazón. En su comparecencia en el juzgado de Catarroja, Lanuza ha ofrecido un relato que choca frontalmente con el testimonio de los escoltas respecto a las horas de llegada al Palau de la Generalitat y la gestión de los tiempos en la tarde del 29 de octubre de 2024.

La brecha de los horarios

Lanuza, quien acompañó a Mazón en el vehículo oficial hasta el Cecopi, sostiene que el expresident llegó al Palau de la Generalitat entre las 19:32 y las 19:42 horas. Según su versión, subió con él al despacho y permanecieron allí unos 25 minutos antes de partir hacia l’Eliana a las 20:00 horas.

Este relato difiere significativamente del ofrecido por los escoltas de Mazón, quienes situaron la llegada del expresident al Palau mucho más tarde, cerca de las 20:00 horas, y redujeron su estancia en el despacho a apenas diez minutos. La jueza instructora ha hecho notar esta discrepancia al testigo, quien se ha reafirmado en sus horarios.

Sin menciones a la emergencia en el despacho

A pesar de la gravedad de la situación en ese momento, Lanuza ha afirmado que durante los 25 minutos que pasaron en el despacho de Presidencia no escuchó a Mazón hablar de la emergencia en las llamadas que atendió. Según el asesor, Mazón solo le comentó que «no podrían despachar» los temas de comunicación previstos porque se había inundado el metro, y mencionó la preocupación por la presa de Forata tras colgar una de las llamadas.

El trayecto y la alerta de las 20:11

El asesor ha relatado con detalle el viaje hacia el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi):

20:00 horas: Salida del Palau de la Generalitat.

Salida del Palau de la Generalitat. Recogida en Torres de Serranos: Pararon para recoger a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Pararon para recoger a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez. 20:11 horas: Suena el sistema Es-alert en los móviles mientras cruzaban el río. Según Lanuza, comentaron que el aviso debía ser similar al que se utilizó en Madrid durante la tormenta Filomena .

Suena el sistema en los móviles mientras cruzaban el río. Según Lanuza, comentaron que el aviso debía ser similar al que se utilizó en Madrid durante la tormenta . Llamada de Teresa Ribera: Lanuza confirma que la entonces ministra llamó a su terminal personal para poder hablar con Mazón, ya que no lograban transferir la llamada desde la Secretaría de Presidencia.

Desmentido sobre la gravedad

Lanuza ha calificado de «falso» que él u otra persona recibieran al expresident en el Palau con la frase: «Presidente, hay muchos muertos». Asegura que en ningún momento de esa tarde, ni en persona ni a través de las llamadas que presenció, escuchó una afirmación similar.

Esta declaración es crucial para la instrucción, ya que busca determinar el grado de conocimiento que el jefe del Consell tenía sobre la magnitud del desastre mientras se encontraba ausente de la reunión del Cecopi, que ya llevaba horas constituida.