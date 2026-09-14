El ministro Óscar López ha criticado la paralización provisional del Supremo sobre la denominada ley de nietos y ha acusado a algunos sectores judiciales de intentar tumbar al Gobierno.

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El ministro para la Transformación Digital y futuro candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha cargado contra algunos jueces tras la decisión provisional del Tribunal Supremo de paralizar el proceso relacionado con la denominada ley de nietos.

Durante una entrevista en RTVE, López calificó de “salvajada” y “atropello democrático” la suspensión provisional adoptada por el Supremo y aseguró que existen sectores judiciales que, a su juicio, buscan perjudicar al Ejecutivo.

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El ministro afirmó que en España hay jueces comprometidos con que la Justicia funcione correctamente, pero también señaló que “hay otros sectores judiciales que se empeñan en tumbar al Gobierno todos los días”.

López acusó a algunos magistrados de actuar como “salvapatrias” y sostuvo que el objetivo de estas actuaciones sería “derrocar al Ejecutivo”, responsabilizando también al Partido Popular de esta estrategia.

El responsable de Transformación Digital vinculó además el debate con el voto CERA, correspondiente a los españoles residentes en el extranjero. “La última vez que se votó en este país el CERA benefició al PP”, afirmó durante la entrevista.

En este contexto, también recordó las palabras del expresidente José María Aznar y cuestionó las críticas del Partido Popular, que calificó de “teorías de la conspiración”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también se pronunció sobre el voto exterior y aseguró que en varias ocasiones este sistema benefició al Partido Popular en el reparto de escaños.

La polémica llega en un momento de tensión entre el Gobierno y distintos sectores judiciales. Pedro Sánchez, en una reciente entrevista, se refirió a los procedimientos judiciales que afectan a personas de su entorno y señaló que algunos casos están relacionados con su condición de familiares o allegados.