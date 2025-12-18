El ministro de Transportes responde con dureza al exdirigente socialista después de que éste afirmara que el ciclo político del Gobierno está “más que terminado”

Óscar Puente ha cargado con dureza contra Eduardo Madina tras las declaraciones del exdirigente del PSOE, donde aseguró que “la legislatura está más que terminada hace mucho tiempo”. En concreto, Madina situó el final de ciclo político en la entrada en prisión del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, el pasado mes de junio, y utilizó una referencia a Joaquín Sabina para describir una crisis que, a su juicio, no tiene marcha atrás.

La respuesta del ministro de Transportes no se hizo esperar. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Puente replicó con un tono contundente: “El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo”. El ministro acusó a Madina de pasear su “rencor” por las tertulias radiofónicas y le reprochó haber pasado de aspirar a liderar el socialismo español a convertirse en comentarista político, sin medio propio, en una comparación velada con el exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Las palabras de Puente llegan después de que Madina, que se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2014, expresara una visión muy crítica de la situación del partido. El exdirigente socialista enumeró diversos escándalos que, en su opinión, evidencian el agotamiento de la legislatura: casos de corrupción, dos exsecretarios de Organización en prisión —Santos Cerdán y José Luis Ábalos—, múltiples imputaciones y distintas derivaciones de tramas vinculadas a presunto acoso sexual o agresiones.

No obstante, Madina matizó que la crisis no afecta directamente al funcionamiento del Gobierno. Según explicó, no existen problemas de corrupción en los ministerios ni en el Consejo de Ministros, sino que el foco del conflicto se sitúa en el PSOE, uno de los dos partidos que sostienen la coalición.

El enfrentamiento entre ambos no es nuevo. Puente ya había arremetido anteriormente contra Madina tras otras críticas del exdirigente vasco a la actual dirección del partido, a la que acusó de dar protagonismo a personas investigadas y de generar vergüenza entre la militancia. Entonces, el ministro calificó a Madina como parte de “el cuarteto de los resentidos” y le reprochó no defender al partido frente a los ataques de la derecha.

Eduardo Madina abandonó la primera línea política en 2017, cuando renunció a su escaño en el Congreso tras sus discrepancias con Pedro Sánchez. Desde entonces, trabaja como socio y director de estrategia de la consultora Harmon y mantiene un perfil público discreto, limitando sus intervenciones políticas a su papel como tertuliano en el programa Hoy por hoy, dirigido por Àngels Barceló en la Cadena SER, aunque conserva su carnet de militante del PSOE.