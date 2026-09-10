El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a situar el foco mediático sobre el funcionamiento del sistema ferroviario tras declarar este jueves que «la puta Renfe» no siempre tiene la culpa de las incidencias y paradas que registran los trenes en España. Con esta expresión, el titular de Transportes ha querido enfatizar que un volumen significativo de los problemas operativos responde a factores externos ajenos a la propia compañía de transporte o a la infraestructura.

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Causas ajenas a la operadora

En su defensa del servicio público, Puente ha argumentado que gran parte de los retrasos habituales son consecuencia de contingencias ajenas al control directo de la operadora:

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«La puta Renfe no siempre tiene la culpa de los problemas; hay muchas incidencias que vienen dadas por causas totalmente ajenas a la infraestructura o al propio tren».

Entre los factores que provocan estas alteraciones, el Ministerio apunta habitualmente a episodios meteorológicos adversos, arrollamientos, robos de cable de cobre en la vía, conductas incívicas o averías imprevistas en la red gestionada por Adif. Con esta contundente intervención, el ministro busca rebajar la presión pública sobre la compañía pública y señalar la complejidad de la red ferroviaria ante las constantes quejas de los usuarios.