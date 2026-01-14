Países Bajos impuso este miércoles dos multas que superan los 1,1 millones de euros a Epic Games, creador del popular videojuego Fortnite, por prácticas comerciales desleales dirigidas a menores de edad. La justicia neerlandesa consideró probado que la publicidad y el diseño de la tienda del juego manipulaban a los niños para inducirlos a realizar compras bajo presión.

Un tribunal de Róterdam respaldó la decisión de la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM), que sancionó a la compañía con un total de 1.125.000 euros y emitió una orden vinculante para modificar la Tienda de Objetos del videojuego, con el objetivo de reducir la presión sobre los jugadores menores de edad.

Según la sentencia, la publicidad dentro de Fortnite animaba directamente a los niños a comprar artículos digitales mediante el uso de expresiones como “consíguelo ahora” o “hazte con ello”, así como a través de un diseño que priorizaba visualmente la opción de compra y relegaba las alternativas para salir de la tienda. El tribunal concluyó que estas prácticas constituyen una incitación directa a comprar, prohibida expresamente por la normativa neerlandesa cuando se dirige a menores.

Además, los jueces consideraron que la Tienda de Objetos creaba una “escasez artificial” al renovar las ofertas cada 24 horas, incluir relojes de cuenta atrás y no aclarar con precisión qué artículos desaparecerían ni por cuánto tiempo. Esta combinación, señaló la Corte, puede distorsionar el comportamiento de los menores y favorecer compras impulsivas.

Aunque el modo más popular del juego, Battle Royale, es gratuito, Epic Games obtiene ingresos a través de la venta de artículos digitales como trajes, gestos o envoltorios para personalizar personajes. Con cientos de millones de jugadores en todo el mundo, estas microtransacciones generan a la compañía ingresos anuales de varios miles de millones de dólares.

Epic Games defendió que el juego cuenta con medidas como la cancelación de compras, sistemas de devolución y ciertos controles parentales. Sin embargo, el tribunal rechazó estos argumentos al considerar que dichas opciones no eliminaban la presión ejercida sobre los menores en el momento previo a la decisión de compra durante el periodo analizado, comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021.

Como parte de la orden vinculante, la justicia exigió eliminar contadores y señales que incrementen la sensación de urgencia, aclarar el tiempo de disponibilidad de cada artículo y ampliar los plazos de compra. En el caso de los jugadores menores de 18 años en Países Bajos, solo podrán mostrarse artículos disponibles durante más de 48 horas.

La sentencia refuerza el marco legal neerlandés para la protección de menores frente a prácticas comerciales agresivas en entornos digitales y podría sentar un precedente para futuras regulaciones en la industria de los videojuegos.