

España cerró 2025 con la llegada de 96,5 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 2,9 % respecto a 2024, según las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) presentadas este miércoles por su consejera delegada y presidenta interina, Gloria Guevara.

El sector turístico continúa siendo uno de los principales motores económicos del país. Su contribución a la economía española superó los 260.000 millones de euros, un 4,7 % más que el año anterior, lo que representa el 16 % del producto interior bruto (PIB). Además, el turismo generó 3,2 millones de empleos, reforzando su papel clave en el mercado laboral.

Guevara precisó que las cifras del WTTC pueden experimentar ligeras variaciones, ya que el organismo mide el impacto directo, indirecto e inducido del turismo sobre la economía.

El turismo mundial supera niveles prepandemia

A escala global, el turismo no solo ha logrado recuperarse completamente tras la pandemia de la covid-19, sino que en 2025 su aportación a la economía mundial creció un 6,7 % respecto a 2024 y un 13 % frente a 2019, alcanzando los 11,7 billones de dólares.

«Si el turismo fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo, con una contribución del 10,3 % del total global», subrayó Guevara. En los últimos años, el sector ha generado uno de cada tres nuevos empleos en el planeta, frente a uno de cada cuatro antes de la pandemia.

En Europa, el turismo aportó 2,9 billones de dólares, equivalentes al 10 % del PIB continental, con un aumento del 5,1 % interanual y del 11,6 % en comparación con 2019.

Durante 2025, más de 1.500 millones de personas viajaron en el mundo, 80 millones más que en 2024, lo que supone más de 219.000 llegadas internacionales diarias, una cifra sin precedentes.

Estados Unidos mantiene el liderazgo pese a la caída del gasto internacional

Estados Unidos continúa liderando la economía turística mundial, seguido de China, a pesar de una reducción estimada de 19.000 millones de dólares en el gasto de turistas internacionales. Esta caída se ha visto compensada por el fuerte crecimiento del turismo nacional.

Según explicó Guevara, la disminución del gasto internacional en EE. UU. se debe, entre otros factores, a la reducción de viajeros procedentes de mercados como Europa o Canadá.

Mientras que la ONU Turismo mide principalmente el volumen de visitantes —con Francia, España y Estados Unidos a la cabeza—, el WTTC se centra en el impacto económico. En este contexto, España destaca por su equilibrio entre turismo nacional e internacional, con una proporción aproximada de 55 % frente a 45 %, lo que ha permitido al país diversificar su mercado y maximizar el rendimiento económico del turismo extranjero.