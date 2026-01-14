En una jornada marcada por el tono bajista en las plazas internacionales, el Ibex 35 ha logrado este miércoles desmarcarse de la tendencia global y cerrar en positivo. El selectivo español se ha apoyado en el empuje de las grandes energéticas y un volumen de negocio inusual en el sector farmacéutico para salvar una sesión de alta incertidumbre geopolítica.

Endesa y Repsol: Los pilares de la jornada

El sector energético ha sido el gran motor del índice español debido a factores regulatorios y al complejo escenario internacional:

• Endesa y el debate nuclear: La eléctrica ha liderado el sector ante la posibilidad política de ampliar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de 2027. Este giro estratégico evitaría un fuerte deterioro contable y permitiría a la compañía seguir explotando estos activos clave.

• Repsol y el petróleo al alza: La petrolera sigue imparable gracias al crudo, que roza máximos de octubre. Las revueltas en Irán han disparado el temor a cortes en el suministro, elevando la prima de riesgo geopolítica y beneficiando directamente a la cotización de la compañía dirigida por Josu Jon Imaz.

El misterioso repunte de Grifols

La nota curiosa de la sesión la ha puesto Grifols, que ha encabezado las subidas del Ibex sin noticias aparentes que lo justifiquen. Sin embargo, el mercado ha detectado un movimiento masivo: según Bloomberg, el volumen negociado ha superado en un 50% su media habitual. En un año donde la reducción de deuda es vital para la firma catalana, este interés inversor ha captado todas las miradas.

La cara amarga: Turismo e Inditex

No todo han sido ganancias. En el lado opuesto, el encarecimiento del petróleo ha pasado factura a las empresas ligadas al turismo, que ven cómo suben sus costes operativos. Por su parte, Inditex ha registrado descensos ante la inestabilidad en Oriente Medio, que amenaza con complicar el comercio marítimo internacional y las cadenas de suministro.

Wall Street y los activos refugio

Mientras el Ibex resistía, en Estados Unidos el S&P 500 ha encadenado su segunda sesión de caídas del año 2026. Los resultados de la gran banca estadounidense no han cumplido con las exigentes expectativas de los inversores, favoreciendo el trasvase de capital hacia activos refugio:

• Oro y Plata: Los metales preciosos se refuerzan ante los ataques de Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal (Fed), lo que debilita al dólar.

• Bitcoin: La criptomoneda ha alcanzado máximos de dos meses, rompiendo su racha lateral y consolidándose como una alternativa real para los inversores en momentos de tensión geopolítica.