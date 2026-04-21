La zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los símbolos culturales más importantes de México, se convirtió este lunes en el escenario de una tragedia. Un hombre armado abrió fuego contra los visitantes desde lo alto de la Pirámide de la Luna, acabando con la vida de una turista canadiense y dejando al menos 13 heridos antes de quitarse la vida.

El ataque, que fue captado en videos por testigos y difundido rápidamente en redes sociales, ha provocado una conmoción internacional y ha puesto en alerta a las autoridades de seguridad del país.

1. El ataque desde la cima

Según los reportes preliminares y las imágenes grabadas por otros turistas, el agresor logró escalar la estructura arqueológica. Desde una posición elevada, comenzó a disparar indiscriminadamente contra la multitud que se encontraba en la Plaza de la Luna.

Las escenas de confusión fueron inmediatas: gritos de auxilio y ráfagas de disparos obligaron a cientos de visitantes, muchos de ellos extranjeros, a huir hacia las salidas del recinto. Minutos después de iniciar el ataque, el agresor utilizó su propia arma para suicidarse en el mismo lugar.

2. Identificación del agresor

La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado oficialmente al autor de la masacre como Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años residente de la Ciudad de México.

La identificación se logró gracias al hallazgo de su credencial de elector en el lugar de los hechos, cuyos datos y fotografía coinciden con el individuo que aparece en los videos grabados por los visitantes. Las autoridades aún trabajan para determinar el móvil del ataque y cómo el joven logró burlar los controles de seguridad para introducir un arma de fuego al recinto.

3. Respuesta institucional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente el suceso y expresó su solidaridad con las víctimas y la embajada de Canadá.

Investigación en curso: Sheinbaum ha instruido al Gabinete de Seguridad para investigar a fondo los hechos.

Sheinbaum ha instruido al Gabinete de Seguridad para investigar a fondo los hechos. Despliegue militar: Elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México han acordonado la zona arqueológica, que permanece cerrada al público mientras los peritos forenses concluyen su labor.

Elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México han acordonado la zona arqueológica, que permanece cerrada al público mientras los peritos forenses concluyen su labor. Atención a heridos: Los 13 heridos están recibiendo atención médica en hospitales cercanos; hasta el momento, se desconoce el estado de gravedad de todos los afectados.

4. Un golpe al turismo

Este tiroteo se suma a una racha de violencia que ha golpeado recientemente al país, afectando ahora a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. El hecho de que la víctima sea una ciudadana extranjera y el ataque haya ocurrido en un lugar con vigilancia federal plantea interrogantes críticos sobre la protección de los corredores turísticos en México de cara a la temporada alta.