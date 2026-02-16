La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias del suicidio de una adolescente de 14 años en Benalmádena, en un posible caso de acoso escolar, según fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda del complejo residencial Los Algarrobos, en el núcleo de Arroyo de la Miel, donde la menor residía con su familia. El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas la llamada de la Policía Local de Benalmádena solicitando asistencia sanitaria urgente.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061 Andalucía, que únicamente pudieron certificar la muerte de la joven.

Por su parte, la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que se encuentra en contacto con el centro educativo donde estudiaba la menor y que trasladará la información relevante una vez se recaben todos los datos de la investigación.

Las autoridades trabajan ahora para esclarecer si la adolescente era víctima de acoso escolar, sin descartar otras circunstancias que puedan haber intervenido en este trágico suceso.