Los médicos de España han iniciado este lunes su primera semana de huelga convocada por seis sindicatos en protesta por la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. El paro se prolongará durante una semana al mes hasta junio, como primera etapa de un calendario de movilizaciones que busca presionar al Gobierno para que se apruebe un estatuto propio para la profesión médica.

La protesta arrancó oficialmente tras la manifestación del pasado sábado en Madrid, en la que más de 5.000 personas exigieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y reclamaron una negociación específica para los médicos. “Solo hay una opción: o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio, o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedará sin médicos”, advirtió Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Los sindicatos convocantes incluyen a la Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, Sindicato Médico de Euskadi y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes, que se suman a la CESM en la convocatoria. Estas organizaciones reclaman un estatuto propio, independiente del resto del personal sanitario, que contemple las particularidades del ejercicio médico. Entre sus principales demandas se encuentran:

La creación de una clasificación profesional singular, categoría A1 .

. Jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, con exceso voluntario y retribuido.

Sistema de jubilación anticipada voluntaria, total o parcial.

Prohibición de la movilidad forzosa.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad defiende que la nueva propuesta de estatuto marco ya incluye mejoras sustanciales para todos los profesionales sanitarios, como la limitación de la jornada a 45 horas semanales y la reducción de guardias de 24 a 17 horas, así como mejoras en conciliación y jubilación anticipada.

A la huelga de esta semana se sumarán concentraciones frente a hospitales y centros de salud en regiones como Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Madrid. Los paros están programados para las semanas del 16 al 20 de febrero, 16 al 20 de marzo, 27 al 30 de abril, 18 al 22 de mayo y 15 al 19 de junio.

El Comité de Huelga subraya que los paros nacionales indefinidos son la última opción tras repetidas demandas de negociación ignoradas, y ha pedido disculpas a los pacientes por las posibles molestias, insistiendo en que la mejora de las condiciones laborales repercutirá directamente en la calidad asistencial.

El nuevo texto del estatuto marco, negociado con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF, deberá ahora ser sometido a tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva.