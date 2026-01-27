El frente frío atraviesa la Península de noroeste a sureste dejando precipitaciones generalizadas, rachas de viento muy fuertes y un descenso notable de las temperaturas que situará el nivel de nieve entre los 500 y 900 metros.

La borrasca Joseph, un sistema de alto impacto, mantiene este martes a gran parte de España bajo condiciones meteorológicas adversas. El paso de un frente frío está provocando precipitaciones abundantes y generalizadas, un desplome térmico y fuertes rachas de viento que han complicado seriamente la circulación en la red viaria. Según los últimos datos, el temporal afecta ya a 48 carreteras secundarias, de las cuales 19 permanecen cerradas al tráfico y en otras 17 es obligatorio el uso de cadenas.

Las comunidades de Galicia y Andalucía, junto con los sistemas montañosos del norte, están registrando los mayores acumulados de lluvia y nieve. La irrupción de aire frío provocará que la cota de nieve descienda de forma drástica hasta los 500-900 metros en el noroeste peninsular y entre los 900 y 1.400 metros en el resto del territorio, con especial incidencia en la cordillera Cantábrica y los Pirineos.

Incidencias en la red de carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, a primera hora de este martes, 43 carreteras secundarias presentan dificultades debido al hielo y la nieve, afectando especialmente a 15 provincias. Entre las vías cerradas destacan la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada (Granada), la TE-68 en Teruel y la ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora). En León, la situación es especialmente compleja con siete tramos que requieren cadenas, mientras que en Navarra las vías NA-137, NA-2011 y NA-2012 registran cortes totales.

A la nieve se suman las inundaciones por lluvias intensas, que han obligado a cortar cinco carreteras en Cádiz, Córdoba, Girona y Cáceres. En la provincia gaditana, permanecen interrumpidas la CA-5101 y la CA-6105, mientras que en Córdoba el cierre afecta a la CO-4207.

Impacto en Galicia y alertas de la AEMET

Galicia ha sido una de las regiones más golpeadas durante las últimas horas, contabilizando un total de 388 incidencias. Los servicios de emergencia del 112 han intervenido principalmente por la caída de árboles y ramas en las vías (82 casos), inundaciones en viviendas y anegamientos en carreteras. Por provincias, Pontevedra encabeza la lista de intervenciones con 174, seguida de A Coruña con 132.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que las temperaturas máximas continuarán en descenso, siendo este más acusado en la mitad este peninsular. Las mínimas también caerán, provocando heladas débiles en las zonas de montaña de la mitad norte. En los litorales del norte y en puntos de Andalucía, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño, además de la aparición de nieblas en zonas elevadas al paso del frente.