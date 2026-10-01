Los medios de Marruecos han recogido el anuncio de la visita de Felipe VI y doña Letizia a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, destacando la dimensión diplomática del viaje y las posiciones de Rabat sobre ambas ciudades autónomas.

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La visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla ha tenido eco en la prensa marroquí, que ha analizado el desplazamiento de Felipe VI y doña Letizia previsto para los próximos días 13 y 14 de octubre.

Los medios del país vecino han informado del anuncio realizado por la Casa del Rey y La Moncloa y han puesto el foco en la relevancia diplomática del viaje, que se produce en un momento marcado por las relaciones entre Madrid y Rabat.

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Algunos medios marroquíes han utilizado expresiones como “ciudades ocupadas” para referirse a Ceuta y Melilla, en línea con la reivindicación de soberanía que mantiene Marruecos sobre ambas ciudades autónomas. Otros medios, en cambio, han optado por un tratamiento más informativo y han señalado únicamente la posición marroquí sobre estos territorios.

El diario digital Hespress, uno de los medios más leídos de Marruecos, ha presentado la visita como un desplazamiento delicado para las relaciones entre España y Marruecos. La publicación recuerda la visita de los entonces reyes Juan Carlos I y Sofía en 2007 y la crisis diplomática que se produjo posteriormente entre ambos países.

Por su parte, el semanario francófono TelQuel ha relacionado el viaje con la crisis migratoria del verano y con la situación generada tras la entrada masiva de personas en Ceuta. Este medio utiliza los nombres de Sebta y Melilia y señala que Marruecos mantiene sus reivindicaciones sobre ambas ciudades.

H24info también ha informado sobre la visita y ha incluido referencias a Ceuta como uno de los “enclaves ocupados”, mientras que Morocco World News ha mantenido un tono más neutro y ha recordado las tensiones diplomáticas registradas tras la visita real de 2007.

La prensa marroquí también ha destacado que el viaje de Felipe VI y doña Letizia será la primera visita de la jefatura del Estado a Ceuta y Melilla desde aquella realizada por Juan Carlos I y Sofía hace casi dos décadas.