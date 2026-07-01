Inglaterra, Bélgica y la anfitriona Estados Unidos buscan su clasificación para los octavos de final en una jornada que será retransmitida de forma íntegra por televisión en directo a través de la plataforma Dazn

El Mundial 2026 afronta la recta final de la ronda de dieciseisavos de final con la disputa de tres encuentros determinantes este miércoles 1 de julio. Las selecciones de Inglaterra, una de las firmes candidatas a alzarse con la Copa del Mundo, Bélgica, Senegal y la coanfitriona Estados Unidos saltarán a los terrenos de juego con el firme objetivo de sellar su clasificación para los octavos de final del campeonato, en una jornada donde también se producirán despedidas definitivas del torneo.

Partidos de dieciseisavos de final hoy, miércoles 1 de julio, en el Mundial 2026

La actividad futbolística de esta jornada correspondiente a las eliminatorias del Mundial de fútbol comenzará con el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y la República del Congo. El partido se disputará en el Estadio de Atlanta a partir de las 18:00 horas. El combinado británico se presenta en la cita con la condición de favorito para conseguir el triunfo y avanzar de ronda; sin embargo, la selección congoleña tratará de evitar su eliminación y buscará dar la sorpresa frente a uno de los aspirantes al título internacional.

Posteriormente, el Estadio de Seattle acogerá el duelo entre Bélgica y Senegal, programado para las 22:00 horas. El conjunto belga acude a este compromiso tras haber dejado atrás a su mejor generación de futbolistas, pero con la motivación de acallar las críticas del entorno deportivo y asegurar una plaza en los octavos de final. Por su parte, la selección de Senegal mantiene plenas opciones en la eliminatoria, avalada por su condición de campeona sobre el terreno de juego en la última Copa África.

El cierre de la jornada se producirá durante la madrugada del miércoles 1 de julio al jueves 2 de julio, a las 2:00 horas, con el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El Estadio de la Bahía de San Francisco será el escenario de este encuentro donde la selección estadounidense, una de las anfitrionas del torneo, parte con ventaja en los pronósticos. El favoritismo del equipo norteamericano se sustenta en el juego desplegado bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino durante el transcurso de la primera fase de la Copa del Mundo.

Dónde ver por televisión y en directo los partidos del Mundial en España

La retransmisión de los encuentros del Mundial 2026 en el territorio español se encuentra centralizada a través de los derechos de televisión adquiridos por los operadores autorizados. Dazn es el medio de comunicación que dispone de los derechos de emisión en exclusiva para retransmitir por televisión en directo la totalidad de los partidos integrados en el campeonato. Por su parte, el ente público RTVE cuenta con una cobertura limitada que únicamente permite la emisión en abierto y de forma gratuita de los compromisos disputados por la selección española, además de un partido diario como máximo.

En lo que respecta a los tres choques de dieciseisavos de final que se juegan este miércoles 1 de julio, la retransmisión televisiva en directo corresponderá de manera íntegra y exclusiva a Dazn. Ninguno de estos tres compromisos se emitirá en abierto ni de forma gratuita en España, por lo que los telespectadores deberán disponer de una suscripción activa con dicho operador. La plataforma ofrece del mismo modo la cobertura en vivo y online en streaming mediante el uso de su aplicación oficial y su sitio web.

Los horarios oficiales y canales de emisión en directo para la jornada quedan fijados de la siguiente manera: