La firma especializada en compraventa y empeño de artículos de lujo donará un Boucheron Paris Reflet y un Girard-Perregaux Lady 7000 como regalos para el Casino Solidario, cuyos beneficios irán destinados a ACMUMA.

Ceuta volverá a situarse en el mapa del sector del juego, el networking y la innovación con la celebración de Bet on Ceuta 2026, un encuentro que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio de 2026 y que se presenta como una cita de conferencia, contactos profesionales, gastronomía y actividades paralelas.

Entre esas actividades destacará el Casino Solidario, una iniciativa benéfica en la que los asistentes podrán conseguir puntos durante el juego y canjearlos por regalos. Todos los beneficios generados por esta acción irán destinados a ACMUMA, la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el apoyo a mujeres que han padecido o sufren cáncer de mama y a sus familiares.

En esta edición, PAWN SHOP ha querido sumarse a la causa con la entrega de dos piezas especialmente llamativas: un reloj de mujer Boucheron Paris Reflet y un reloj de mujer Girard-Perregaux Lady 7000. Ambos artículos formarán parte de los regalos disponibles dentro del Casino Solidario, reforzando el atractivo de una iniciativa que une entretenimiento, participación y compromiso social.

La aportación de PAWN SHOP supone un gesto de respaldo al carácter solidario de Bet on Ceuta 2026. La empresa, vinculada al sector de la compraventa y empeño de artículos de lujo, joyería y relojería de alta gama, ha desarrollado su actividad en torno a piezas exclusivas y de valor, con especial presencia en el mercado del lujo.

Detrás de la firma se encuentran Ignacio Oberlander Barrio y Álvaro Martín Gómez, socios fundadores de Pawn Shop La Casa de los Empeños, un proyecto que nació con una propuesta diferenciada dentro del sector de la compraventa y el empeño de artículos de alta gama.

El Casino Solidario no se limitará a estos dos relojes. La organización ha adelantado que habrá muchos otros regalos, que serán dados a conocer próximamente, ampliando así el interés de una actividad pensada para implicar a los asistentes en una causa benéfica sin renunciar al ambiente lúdico del evento.

La elección de ACMUMA como destinataria de los beneficios aporta un claro componente local y social a la cita. La asociación ceutí mantiene una labor continuada de sensibilización, acompañamiento y apoyo a mujeres afectadas por el cáncer de mama, además de participar en actividades de prevención y concienciación en la ciudad.

Con esta colaboración, Bet on Ceuta 2026 suma al programa una dimensión solidaria que va más allá del encuentro profesional. El Casino Solidario se perfila como uno de los espacios más esperados del evento: una oportunidad para participar, ganar puntos, acceder a regalos exclusivos y, sobre todo, contribuir a una causa que cuenta con un fuerte arraigo en Ceuta.