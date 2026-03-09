A menos de una semana para las elecciones del 15 de marzo, el primer cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font ha certificado la fractura total entre los dos modelos que aspiran a dirigir el Barça. En un debate con formato de «ring» televisivo organizado por el Grupo Godó, los reproches personales y las acusaciones de «mentiroso» eclipsaron por momentos las propuestas programáticas.

Duelo de dardos: «La cartera» vs. «El tractor»

El momento de mayor voltaje dialéctico se produjo cuando Font lanzó una acusación velada sobre la gestión personal de Laporta: “Yo no llevo al Barça en la cartera”. El candidato de Granollers instó al actual presidente a aclarar de qué vive, a lo que un visiblemente molesto Laporta respondió tajante: “De mi trabajo”.

Laporta, por su parte, buscó ridiculizar el perfil de Font tildándolo de «tecnócrata elitista» que se esconde tras un ordenador:

«Yo explico mi proyecto en Mercabarna o en un tractor en Mollerusa, con el culé de base. Tú no tienes carisma; como agites la bufanda, no te dejan entrar ni en el bar para celebrar», espetó el abogado.

El «factor Messi» y la sombra de Xavi

La figura de Leo Messi volvió a ser el gran arma arrojadiza. Tras las recientes declaraciones de Xavi Hernández acusando a la directiva de torpedear el regreso del astro argentino, los candidatos mostraron planes opuestos:

Víctor Font: Prometió un «macro acuerdo» de marcas Messi-Barça, la Presidencia de Honor e incluso su retorno en activo. Acusó a Laporta de romper relaciones con el mejor jugador de la historia y de ir «de la mano de Florentino Pérez».

Prometió un «macro acuerdo» de marcas Messi-Barça, la Presidencia de Honor e incluso su retorno en activo. Acusó a Laporta de romper relaciones con el mejor jugador de la historia y de ir «de la mano de Florentino Pérez». Joan Laporta: Defendió su gestión asegurando que fue el propio Messi quien prefirió Miami por la presión. Su propuesta se limita a una estatua y un partido homenaje, atacando además a Xavi por «no saber conciliar su vida profesional» y ser «pesimista» con la competitividad del equipo.

Guerra de cifras y modelos deportivos

El debate también dejó varios frentes abiertos en la gestión del club:

Estructura deportiva: Laporta defendió a Deco como el mejor director deportivo de la historia junto a Txiki Begiristain y advirtió que la llegada de Font pondría en riesgo la continuidad y comodidad de Hansi Flick .

Laporta defendió a como el mejor director deportivo de la historia junto a Txiki Begiristain y advirtió que la llegada de Font pondría en riesgo la continuidad y comodidad de . Economía: Font alertó de que la deuda ha escalado hasta los 2.500 millones de euros y criticó el modelo de refinanciación constante. Laporta negó rotundamente que el club vaya camino de ser una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y acusó a Font de mentir sobre las cifras del fichaje y venta de Vitor Roque.

Font alertó de que la deuda ha escalado hasta los y criticó el modelo de refinanciación constante. Laporta negó rotundamente que el club vaya camino de ser una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y acusó a Font de mentir sobre las cifras del fichaje y venta de Vitor Roque. Caso Negreira: Laporta acusó a su rival de ser el «altavoz de la caverna» por sus críticas sobre el caso judicial, mientras que Font exigió el fin de la «judicialización» de la institución.

Minuto de Oro: Estabilidad vs. Cambio

En el cierre, Font apeló al «Barça de todos» frente al «Barça de unos pocos», prometiendo descuentos para socios y una recuperación de la Grada d’Animació. Laporta, por su parte, pidió confianza basándose en su legado: «Dije que recuperaríamos la ilusión y lo hemos conseguido. Tenemos el club saneado, un equipazo y un campo nuevo».