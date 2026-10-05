El líder de Vox, Santiago Abascal, ha establecido tres condiciones fundamentales para el programa del futuro gobierno que aspira a formar junto al Partido Popular (PP). Estas condiciones son «prioridad nacional», «desregulación» y «remigración». Abascal hizo estas declaraciones tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

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En una declaración sin preguntas desde la sede de Vox, Abascal expresó su preocupación por la posibilidad de que Sánchez manipule el proceso electoral. Además, instó a los votantes a acudir a las urnas presencialmente, sugiriendo dudas sobre la limpieza del voto por correo, una preocupación compartida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Condiciones de Vox para el gobierno

Abascal destacó que la «prioridad nacional» busca evitar la discriminación de los españoles en su propia tierra, mientras que la «desregulación» pretende eliminar corruptelas e ideologías de la economía. La «remigración» se enfoca en revertir lo que Vox considera una invasión migratoria. Estas propuestas reflejan la agenda política que Vox ha intentado imponer en las coaliciones autonómicas con el PP en regiones como Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía.

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El líder de Vox también calificó de «excelente noticia» la convocatoria de elecciones, aunque exigió que sean «libres, limpias y sin violencia». Abascal acusó a la izquierda de utilizar milicias para impedir que Vox se dirija a los españoles en igualdad de condiciones.

Perspectivas electorales y desafíos

Vox se presenta a las elecciones en un momento favorable, con encuestas que le otorgan más del 18% de los votos, un aumento significativo respecto a elecciones anteriores. Sin embargo, Abascal se mostró cauto sobre las expectativas de una mayoría de derechas, recordando que en el pasado no se materializó.

Abascal también criticó duramente a Pedro Sánchez, calificándolo de «candidato marroquí» y acusándolo de ser un «psicópata». Además, afirmó que el desahucio de una anciana, Maricarmen, fue un montaje de la izquierda.

Impacto de las alianzas y financiación

Vox ha logrado recuperar su presencia en gobiernos autonómicos junto al PP, mejorando sus condiciones en el reparto de poder y en la imposición de su agenda política. Sin embargo, el partido enfrenta desafíos internos, ya que algunos de sus exmiembros destacados no han logrado formar una alternativa viable dentro del mismo espacio ideológico.

En el ámbito financiero, Vox ha perdido el apoyo de su principal financiador, el ex primer ministro húngaro Víktor Orbán, quien perdió el poder en mayo. Un banco controlado por el Estado húngaro había proporcionado créditos significativos a Vox para las elecciones generales de 2023 y europeas de 2024, lo que obliga al partido a buscar nuevas fuentes de financiación.