El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró este jueves en Madrid la X Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España, un foro anual en el que los responsables de las misiones diplomáticas españolas en el exterior analizan los principales desafíos de la escena internacional y alinean la política exterior del país con las prioridades del Gobierno.

Al acto, celebrado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, han asistido la mayoría de los 130 embajadores españoles acreditados en todo el mundo, así como varios miembros del Ejecutivo, y está prevista la intervención del ministro de Exteriores de Nigeria, Yusuf Maitama Tuggar, como invitado especial.

Bajo el lema “España, un actor global”, el ministro José Manuel Albares defendió la necesidad de un orden internacional basado en el respeto al derecho internacional y a los principios democráticos, frente a enfoques que apuestan por la “ley de la selva”. La conferencia, que se clausurará mañana viernes con la presencia del rey Felipe VI, abordará las principales crisis globales actuales.

Tensiones en Europa y América Latina

Entre los asuntos más destacados está la búsqueda de una paz sostenible en Ucrania, con un enfoque en soluciones apoyadas por el derecho internacional tras años de conflicto en suelo europeo. El propio Sánchez ha señalado recientemente que España podría llegar a considerar el despliegue de tropas dentro de un eventual proceso de paz, aunque todavía no existe un plan concreto al respecto.

La crisis de Venezuela ha emergido como otro punto central de debate, tras la polémica operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura y traslado fuera del país del presidente Nicolás Maduro —una acción que ha generado un intenso debate internacional y respuestas diplomáticas diversas. Varios líderes, incluido el presidente del Gobierno español, han subrayado la importancia de respetar la legalidad internacional y buscar soluciones negociadas.

España, que no reconoce la legitimidad de Maduro tras las controvertidas elecciones de 2024, ha abogado por el respeto al derecho internacional y por la búsqueda de una transición democrática pacífica en Venezuela. El Ejecutivo también ha insistido en la protección de decenas de miles de venezolanos residentes en España y en la necesidad de una desescalada diplomática.

Compromiso con la Unión Europea y grandes citas internacionales

Además de estos temas, la Conferencia servirá para coordinar la posición española ante la Unión Europea, considerada por el Gobierno un proyecto esencial de paz, democracia y convivencia, y para preparar la participación en grandes citas internacionales de este año, como la Cumbre Iberoamericana de Madrid y la Conferencia Internacional sobre Política Exterior Feminista.