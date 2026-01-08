

El Real Madrid se prepara para disputar hoy la semifinal de la Supercopa de España frente al Atlético en Arabia Saudí, y Xabi Alonso ya tiene prácticamente definido el equipo que saldrá al campo. Tras el triunfo contundente por 5-1 ante el Betis en el primer partido de 2026, el técnico planea repetir la fórmula que funcionó, con un posible cambio: Huijsen podría entrar como central junto a Asencio si Rüdiger no puede jugar.

En ataque, la ausencia de Mbappé por un esguince de rodilla hizo que Gonzalo ocupara su lugar en el tridente ofensivo junto a Vinicius y Rodrygo, que rindió a gran nivel con un triplete del canterano y dos asistencias de Rodrygo. Vinicius también tuvo una actuación destacada y mantiene la confianza de Xabi.

En el centro del campo, se espera que Tchouameni actúe como ancla, acompañado por Bellingham y Camavinga como interiores, con un esquema defensivo de cuatro jugadores y Gonzalo y Vinicius en punta, en un 4-4-2.

En defensa, la baja de Trent y la vuelta prematura de Carvajal, que estará en el banquillo, hará que Valverde ocupe el lateral derecho, con Asencio y Huijsen como centrales si Rüdiger no juega, y Carreras en el lateral izquierdo.

Con esta posible alineación, el Real Madrid buscará dar un paso firme hacia la final y luchar por el primer título de la temporada.