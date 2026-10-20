VALLADOLID — El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que revalorizará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «todos los años» que continúe en el Ejecutivo. Durante un acto de precampaña electoral celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, el líder socialista defendió la mejora de las retribuciones de los trabajadores como la vía principal para garantizar las arcas públicas.

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Acompañado por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez reprochó a la oposición (PP y Vox) su discurso crítico respecto a la viabilidad del sistema público de pensiones. «El sistema público de pensiones es solvente, está sano y goza de una extraordinaria salud», afirmó el jefe del Ejecutivo, instando a las fuerzas de la derecha a sentarse con la patronal y los sindicatos para elevar los salarios si verdaderamente les preocupa la sostenibilidad de las jubilaciones.

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Durante su intervención, el candidato socialista contrapuso las decisiones económicas de su Gobierno con los discursos de la oposición, recordando que su gabinete acumula ya ocho años consecutivos de subidas del SMI y reivindicando el impacto económico de la regularización de medio millón de personas migrantes que actualmente cotizan en la Seguridad Social.

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«Dos modelos de sociedad» ante la cita con las urnas

De cara a los comicios del 29N, Sánchez enmarcó la votación en una elección determinante entre dos proyectos del país: «Uno que protege y otro que lleva a la intemperie». En este sentido, hizo un llamamiento a la movilización del electorado progresista bajo el lema «todo al rojo» para consolidar los avances sociales logrados en los últimos años, frente a lo que calificó como una estrategia basada en «el miedo, los insultos y la amenaza de recortes» por parte del bloque de la derecha.

Durante la jornada, el presidente del Gobierno también dedicó unas palabras de solidaridad a las víctimas provocadas por los temporales provocados por la DANA en el Mediterráneo. Ante esta situación, reiteró la necesidad imperiosa de articular un pacto de Estado contra la emergencia climática para prevenir y minimizar el impacto de futuros episodios meteorológicos extremos.