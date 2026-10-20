MADRID — La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido no formar parte de la lista electoral con la que el Frente Amplio concurrirá al Congreso de los Diputados por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La dirigente política ha tomado esta decisión con el objetivo de concentrar sus esfuerzos en la preparación de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid programadas para mayo de 2027.

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Según confirmó la propia García tras una «profunda reflexión», esta determinación busca «anteponer el bien común al personal», reafirmando su compromiso con la política madrileña desde una perspectiva centrada en «la generosidad y la empatía». Cabe recordar que la actual titular de Sanidad ya había optado por no figurar en la candidatura nacional de Sumar en las anteriores generales de 2023.

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Tras su renuncia a la papeleta de las generales, la lista del Frente Amplio en la circunscripción madrileña pasará a estar encabezada por Emilio Delgado, actual portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional. La posición número dos de la candidatura la ocupará la diputada nacional Tesh Sidi.

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Mónica García continuará al frente de la organización autonómica de Más Madrid, formación en la que recientemente ha sido reelegida como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con vistas a los comicios autonómicos de 2027.