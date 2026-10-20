MADRID — El Partido Popular vencería las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un 31,5% de los votos y entre 132 y 137 escaños, según el último sondeo de Sigma Dos publicado por El Mundo. La encuesta sitúa a los de Alberto Núñez Feijóo seis puntos por delante del PSOE (25,3%) y refleja que la suma del bloque de la derecha (PP y Vox) alcanzaría una horquilla de entre 197 y 205 diputados, sobrepasando de forma holgada el umbral de los 176 escaños que marca la mayoría absoluta en el Congreso.

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Desglose por formaciones y bloques políticos

El estudio de estimación de voto dibuja un escenario de fuerte desgaste para las fuerzas del Gobierno de coalición y una notable subida de la derecha alternativa:

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Partido Popular (PP): Lidera las intenciones de voto con un 31,5% y una horquilla de 132 a 137 representantes , consolidándose como la primera fuerza del arco parlamentario.

Lidera las intenciones de voto con un y una horquilla de , consolidándose como la primera fuerza del arco parlamentario. PSOE: Sufre un importante retroceso al quedarse en el 25,3% de los sufragios, lo que se traduciría en una horquilla de 101 a 106 escaños (perdiendo entre 15 y 20 respecto a las anteriores generales).

Sufre un importante retroceso al quedarse en el de los sufragios, lo que se traduciría en una horquilla de (perdiendo entre 15 y 20 respecto a las anteriores generales). Vox: Experimenta un fuerte crecimiento situándose en el 19,5% del voto y una proyección de 65 a 68 diputados , afianzándose como tercera fuerza y pieza clave para la gobernabilidad del bloque conservador.

Experimenta un fuerte crecimiento situándose en el del voto y una proyección de , afianzándose como tercera fuerza y pieza clave para la gobernabilidad del bloque conservador. Espacio a la izquierda del PSOE: Tras su oficialización, Frente Amplio irrumpe con un 7,2% de apoyos y entre 9 y 10 escaños, mientras que Podemos, concurriendo en solitario, caería hasta el 2,8% de los votos, obteniendo únicamente 1 representante.

Fuerzas nacionalistas y regionales

En el bloque de las formaciones territoriales, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) encabeza la representación con un 2,5% de los votos. Le siguen EH Bildu y Junts per Catalunya, ambos empatados con un 1,2%. Por su parte, el PNV y Compromís registran un 0,9% (obteniendo de 5 a 6 y de 3 a 4 diputados respectivamente), mientras que el BNG y Adelante Andalucía alcanzan el 0,8% y Coalición Canaria cierra el reparto con un 0,5% (1 escaño).

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Los datos del sondeo muestran una distancia insalvable para el bloque de la izquierda parlamentaria (PSOE y Frente Amplio sumarían entre 110 y 115 escaños), que quedaría muy lejos de poder articular una mayoría alternativa incluso recabando el apoyo de la totalidad de las fuerzas soberanistas e independentistas.