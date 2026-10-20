SEVILLA / MADRID — Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con la tasa de pobreza laboral más alta de España con un 17,65%, según refleja el informe ‘Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral’, publicado este martes por Oxfam Intermón. La cifra autonómica se sitúa muy por encima de la media nacional previa a los costes habitacionales (11,48%) y escala hasta el 20,98% una vez descontados los gastos en vivienda (alquiler, hipoteca e IBI), afectando a más de 102.000 trabajadores andaluces en esta situación tras pagar su hogar.

Lee tambien: Puigdemont renunciará a liderar la oposición a Illa en el Parlament cuando vuelva a España

Por detrás de la comunidad andaluza en tasa de pobreza laboral inicial se posicionan la Comunitat Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). No obstante, al añadir el factor de la vivienda, Madrid y Cataluña experimentan los incrementos más drásticos, elevando la cifra global de trabajadores pobres en todo el país hasta los 3 millones de personas (770.000 de las cuales caen por debajo del umbral de vulnerabilidad debido únicamente al esfuerzo económico que exige disponer de un techo).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El coste del alquiler, acelerador de la desigualdad

El estudio pone de relieve que tener un empleo ya no constituye una garantía para eludir la pobreza en España, cronificándose un fenómeno que afecta al 11,48% de la población ocupada (ingresos inferiores a 12.220 euros anuales para hogares unipersonales o 25.663 para familias de cuatro miembros).

Lee tambien: Ada Colau se ofrece a renunciar al liderazgo de Frente Amplio para salvar la confluencia con Podemos antes del límite del 29-N

El impacto resulta devastador entre quienes residen en alquiler a precio de mercado: en este colectivo, la tasa de pobreza laboral prácticamente se duplica a nivel nacional tras pagar el recibo mensual, pasando del 19,35% al 34,08%. En palabras de Alejandro García-Gil, responsable de la ONG, la vivienda se ha convertido en una «trampa» donde los elevados precios impiden el ahorro para la compra y actúan como uno de los principales motores de desigualdad.

Colectivos y sectores más expuestos

La precariedad laboral golpea de forma asimétrica según el perfil del trabajador y el sector económico:

Nacionalidad: La pobreza laboral se dispara hasta el 31,4% entre los trabajadores extracomunitarios , frente al 8,7% de los españoles, afectando especialmente a perfiles con sobrecualificación.

La pobreza laboral se dispara hasta el , frente al 8,7% de los españoles, afectando especialmente a perfiles con sobrecualificación. Jornada y modalidad: Quienes trabajan a tiempo parcial registraron una tasa del 20,62% (el doble que la jornada completa), mientras que entre los autónomos se situó en el 21,69%.

Quienes trabajan a tiempo parcial registraron una tasa del 20,62% (el doble que la jornada completa), mientras que entre los autónomos se situó en el 21,69%. Sectores económicos: El empleo doméstico y de cuidados (27,48%), la agricultura y pesca (26,24%) y la hostelería (21,17%) concentran los índices más elevados.

El empleo doméstico y de cuidados (27,48%), la agricultura y pesca (26,24%) y la hostelería (21,17%) concentran los índices más elevados. Cargas familiares: La vulnerabilidad roza el 40% en familias numerosas y alcanza el 29,6% en hogares monoparentales.

Ante este diagnóstico, Oxfam Intermón ha planteado una serie de propuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, solicitando blindar por ley las actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para evitar pérdidas de poder adquisitivo y reforzar las políticas de acceso a la vivienda y de empleo activo.